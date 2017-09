Voraz incendio dejó pérdidas casi totales en la Delegación de Fortín

Un incendio que se desató cerca de las 7 de ayer provocó pérdidas casi totales en la Delegación de Fortín Olavarría, en el partido de Rivadavia. Si bien los bomberos acudieron en forma inmediata tras recibir el llamado de alerta, fue muy poco lo que pudieron hacer ya que el fuego se había expandido por el edificio donde afortunadamente no había personal trabajando ya que las actividades comienzan a las 8.

El delegado de la localidad, Fabio Aurnague, quien se mostró consternado con lo ocurrido fue quien se comunicó con Bomberos luego de recibir el llamado telefónico de una persona que se desempeña en la residencia de la Escuela Agraria quien había advertido que salía humo de la Delegación.

“Estaba saliendo para acá cuando me llama una persona de la Residencia de la Agraria y me dice que salía humo del techo de la Delegación, llamé a Bomberos que vinieron enseguida pero se pudo hacer poco, las pérdidas son casi totales, en lo que hace a mobiliario, parte del edificio y documentación, sobre todo histórica”, se lamentó Aurnague en diálogo con La Opinión.

Ayer esperaban la presencia de los peritos de Pehuajó para determinar la causa del siniestro, aunque todo hacía presumir que podría tratarse de un cortocircuito.

n Apoyo

Asimismo comentó que “el intendente Javier Reynoso vino enseguida junto a funcionarios de su gabinete así que estamos trabajando para organizar el edificio de la Terminal donde nos vamos a ubicar provisoriamente para poder seguir trabajando”.

A modo de reflexión señaló: “Esto da mucha tristeza, en ese momento parece que se te viene el mundo encima, estoy hace un año y medio como delegado y esta situación te bajonea pero cuando empecé a ver el apoyo de los vecinos, del intendente, funcionarios, bomberos, del personal de la Cooperativa de Electricidad empecé a recuperarme y ya estamos trabajando para poder salir adelante”.