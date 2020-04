Volvió a crecer la cifra de personas que están en cuarentena dentro del distrito

Este miércoles, según el Informe nº 26 del Municipio sobre la situación en el distrito de Trenque Lauquen por la pandemia de coronavirus, después de muchos días, volvió a subir la cifra de casos de cuarentena.

El martes la mencionada cifra había sido de 21 personas pero ayer creció hasta las 25, contándose 22 casos en la ciudad cabecera y 3 en Treinta de Agosto.

A su vez, como ya se informó, tres personas permanecen internadas y en aislamiento en el Hospital Orellana, dos de ellas con resultado positivo de Covid-19, y una tercera ingresada el martes que reúne criterio de caso sospechoso. Dichos pacientes se hallan cumpliendo el protocolo de aislamiento sin complicaciones a la fecha.

n Cifras dinámicas

Hasta ayer y de acuerdo a los informes oficiales que el Municipio da a conocer diariamente, en el distrito eran 25 las personas en cuarentena en el marco de la pandemia de coronavirus. Sin embargo se trata de una cifra dinámica que impide anticipar hasta cuándo habrá pacientes en esta situación ya que si bien hay vecinos que cumplen con los 14 días de aislamiento obligatorio, otros pueden ingresar diariamente y por distintas circunstancias a dicha nómina.

Esto quedó evidenciado en la jornada de ayer cuando al contrario de lo que venia sucediendo en los últimos días, la cifra de personas en cuarentena se incrementó en tres. Y en parte se debe a que a partir de los cambios que van surgiendo respecto de la definición de casos sospechosos, ahora toda persona que venga a Trenque Lauquen desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), provincias de Chaco y Santa Fe, Córdoba capital y las ciudades de Río Cuarto y Alta Gracia, o Ushuaia (Tierra del Fuego) debe avisar en forma inmediata al teléfono (2392) 41-5000 y permanecer en confinamiento durante 14 días, algo que no sucedía hace aproximadamente una semana atrás.

n Situación

Según informaron desde el Municipio, se hace imposible estimar los plazos en los que no habrá vecinos que deban cumplir con la cuarentena ya que detallaron que se trata de una situación dinámica en la que si bien son muchas las personas que cumplen con los 14 días de aislamiento obligatorio y abandonan automáticamente el listado, otros pueden ingresar al mismo. “Es algo que se ve modificando constantemente”, aseguraron al tiempo que agregaron que entre el martes y ayer aumentaron los casos de vecinos en cuarentena “y estos últimos tienen 14 días por delante”.

En este sentido explicaron que la semana pasada “de acuerdo al protocolo de ese momento, quizás no se hubiera incrementado la cifra de personas en cuarentena. Y ahora sí. Porque ahora todo aquel que llegue a la ciudad de Santa Fe, Rosario, Rafaela, Ushuaia, Córdoba capital, Rio Cuarto, Alta Gracia o el Area Metropolitana Buenos Aires, tiene que avisar en forma inmediata y permanecer en confinamiento durante 14 días”.

En este sentido remarcaron que esto no incluye a quienes están exceptuados y pueden circular de acuerdo al Decreto del Poder Ejecutivo Nacional (por ejemplo, transportistas), cabiendo destacar que las zonas mencionadas son consideradas de transmisión comunitaria o en conglomerados por Salud de Nación y por esa razón ahora demandan un control más riguroso.