Vivir “en el mismo lodo todos manoseados”

En el último tiempo las redes sociales se han convertido en la alternativa a través de la cual muchos vecinos canalizan quejas, denuncias y reclamos y de esta manera generar la atención tanto de funcionarios como de los medios de comunicación.

De esta manera se conocen problemas que tal vez no saldrían a la luz de no existir este medio.

Algo de esto ocurrió con los vecinos del sector este que encontraron en Facebook un sitio para manifestar su descontento por un problema que afecta a la mayor parte de los que allí habitan: el deterioro de las calles de tierra que rodean el área.

Y a raíz de los reclamos y quejas publicadas en la página de Facebook Quejas Trenque Lauquen (único) por uno de los habitantes del sector, La Opinión recorrió el barrio y para confirmar si dichas protestas tenían sustento en la realidad o bien respondían al capricho de alguien que desde la impersonalidad de las redes aprovechó para despotricar contra el gobierno de turno.

La respuesta de los vecinos y las imágenes tomadas en el lugar no dejan dudas de que se trata de una complicación que atañe a todos los vecinos del sector.

n Intransitable

Según varios de los testimonios recogidos en el sector el mal estado permanente de la calle Winter se ve agravado los días de lluvia que la convierten prácticamente en “intransitable”.

Así lo informó uno de los vecinos consultados quien sostuvo que “las primeras cuadras sobre todo desde San Martín a Belgrano son las que peor están. Y los días de lluvia es casi imposible pasar por ahí porque se forman charcos grandes y se pocea toda. Y ni hablar de la mugre que se produce”.

Y agregó que “ni hablar cuando se secan los charcos que queda toda llena de pozos.”

En este sentido el vecino manifestó que “hay gente que vive por acá que anda en camioneta y por ahí no tiene tanto problema, pero yo que ando en moto a veces tengo que ir por la vereda o directamente desviarme por otra calle”, aunque aseguró que muchas de ellas tampoco están en el mejor de los estados.

n Suciedad

Por su parte otro de los problemas citados por los vecinos del sector es la suciedad que genera el barro que se forma con la lluvia.

Al respecto una vecina sostuvo que “no solo se complica ingresar a las casas porque la mayoría de las calles, no solo la Winter, se llenan de charcos y lagunas. Y con el barro que se forma prácticamente no podés a salir a la calle porque después tenés que andar limpiando todo en la casa y más si uno tiene hijos chicos”.

Y agregó que “a veces se cortan una o dos cuadras para que la gente no pase y la calle no se siga rompiendo toda”.

A ello se agrega que actualmente la calle Maldonado, a al altura de Canal 12 se encuentra cortada debido a una importante obra que se está concretando en dicha arteria lo que según la vecina “hace todavía más difícil encontrar otro camino porque las calles que cruzan a Winter también son de tierra y tienen el mismo problema”.

n Mas reclamos

Las quejas y reclamos por el mal estado de la calle Winter también tuvieron su espacio en las redes sociales. Una vecina del sector también se refirió al tema y aseguró que “es una vergüenza el estado en el que se encuentra la calle Winter desde su inicio hasta la altura de la calle Llambías, tenemos desde charcos inmensos, charcos, charquitos, pozos, pocitos, preguntó: si pagamos impuestos no tenemos derecho a transitar por una calle bien hecha aunque sea de tierra”.

En el mismo sentido otro vecino comentó que “la calle Winter hasta Carlos Casares y doblando a la derecha dos cuadras son imposibles de transitar”.

Y agregó: “Ni hablar cuando llueve. Y al final de las dos cuadras de Carlos Casares aún hoy es imposible poder doblar. Que pena que las calles de tierra sean tan olvidadas”.

Mientras tanto otro vecino también manifestó su enojo por el estado de la calle y señaló que “es un desastre; pasé anteayer por esquivar Maldonado a la altura de Canal 12 y no se puede avanzar más que a diez km eso que íbamos en camioneta”.

Y pidió “media pila a quien deba arreglar para transitar sin romperse los dientes”.

Otra de las críticas formuladas por un vecino fueron dirigidas al municipio: “Ayer casualmente pasé por ahí y es un desastre. Lo que pasa es que las máquinas están para los del campo…”, en relación al trabajo que se realiza desde el área de Caminos Rurales.