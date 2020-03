Viviendas: hay dos casos muy cerca de la emisión de resoluciones de desadjudicación

Luego de anunciarse hace unas semanas que debido al incumplimiento reiterado en el pago de las cuotas mensuales de diferentes círculos cerrados de la ciudad cabecera, y a partir de un pedido de la Secretaría de Administración y Gestión Tributaria municipal, la Dirección de Asuntos Legales inició 16 procesos administrativos de desadjudicación de viviendas, se supo que avanzaron los casos de otros morosos que podrían seguir el mismo camino, a la vez que comenzaron a gestionarse acuerdos con deudores con miras a regularizar su situación.

En lo que hace a los casos de los 16 procesos administrativos, de los que se destacó que en la mayoría de los mismos, previamente tenían iniciado un apremio e incluso algunos con sentencia, hay dos que ya están cerca de la emisión de una resolución de desadjudicación de vivienda, mientras que los otros 14 continúan en una instancia previa.

“En estos dos casos, si en los próximos días no hay un acercamiento estimo que se va a emitir una resolución de desadjudicación desde el área de Asuntos Legales del Municipio”, explicó el secretario de Administración y Gestión Tributaria comunal, Alfredo Zambiasio, remarcando que en estos casos “se agotaron ya todas las vías administrativas posibles en cuanto a llamados e intimaciones por carta documento”.

n Respuestas

En tanto, más allá de los casos avanzados, el funcionario señaló que en las últimas dos semanas se dieron algunas respuestas de vecinos deudores cuyos casos aún no pasaron al área de Legales, destacándose que más allá de los mencionados 16 casos, hay muchos otros intimados a que regularicen su situación por deudas de planes de viviendas y que pueden pasar a Legales.

Incluso Zambiasio destacó que “donde mejor respuesta hubo es desde donde todavía no pasaron las acciones a Legales. “Hay casos de vecinos que van aceptando diferentes formas de pago para regularizarse”, sostuvo el entrevistado, quien para ejemplificar marcó que “un vecino que debe 15 cuotas hace un convenio pagando la cuota al día y recuperando además otra”, resaltando: “Le estamos dando oportunidades a los atrasados para que sus casos no lleguen a Legales”.

En ese marco, el funcionario consultado dijo que entre las deudas más altas en este caso se cuentan montos en el orden de los 340 mil pesos, unas 40 cuotas aproximadamente, “personas que han pagado muy poco o nada hasta el momento, mientras que también hay casos de deudas de 200 mil, 100 mil y 90 mil pesos, variando no solo los montos sino también el interés mostrado por los adjudicatarios en pagar”.

n Otros 40 casos

En este marco, además de los 16 casos más avanzados, según Zambiasio “hay unos 40 adjudicatarios más aproximadamente que también se están mostrando remisos a llegar a un acuerdo y cuyos casos todavía se están manejando por vía administrativa”. De modo que no sería raro que en las próximas semanas aumente el número de acciones legales a iniciar.

Aunque a su vez hay deudores que han mostrado interés en cerrar convenios de pago, y así es que solamente este mes se concretaron unos 30 acuerdos. “Cuando tomaron difusión los conceptos de que hay que pagar porque, si no, el sistema de círculos cerrados se cae, hubo quienes entendieron. Si los que ya tienen su casa no pagan, no se pueden lanzar nuevos círculos y se perjudica a los interesados en llegar a una vivienda”, señaló el secretario de Administración Tributaria.

Al mismo tiempo el funcionario consultado destacó que incluso se debe tener en cuenta que “las cuotas de los planes de vivienda municipales son inferiores a las de un crédito bancario, por ejemplo, ya que oscilan entre los 8 mil y los 9.400 pesos.

Por último, Zambiasio contó que el total de deuda que afrontan los vecinos con el Municipio por casas al 28 de febrero superaba los 20 millones de pesos, contemplando los planes (no sólo por círculos cerrados) que se llevaron adelante en los últimos 12 años.

Acuerdos

Aquellos deudores que busquen cerrar un acuerdo de pago por viviendas deben acercarse a la Oficina de Cobro Extrajudicial del Municipio, en el sector de Tesorería.

A quienes se dirijan por este motivo se les solicita que ofrezcan una forma de pago y para el mismo no se cobra interés pero se pide que la cuota recuperada se pague a valores actuales, destacándose que los montos se actualizan por el Coeficiente de Variación Salarial.