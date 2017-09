Visita de Bullrich, las veredas rotas y algunos reclamos

n Por teléfono

n “Arboricidio”

Alberto se comunicó para preguntarse “por qué nadie dice nada del ‘arboricidio’ de la calle Foster. Allí sacaron todos los árboles, algunos que tenían 30 o 40 años. Nos merecemos que algún representante de los organismos pertinentes de una explicación al respecto”.

n Violencia

Carmen se comunicó para dejar el siguiente mensaje: “Cuánta violencia y qué mal ejemplo da el programa de Tinelli: las bailarinas toman unos tragos para bailar, hay peleas todas las noches. Yo me pregunto: ¿no hay alguna autoridad que pueda para eso que lo ven jóvenes y chicos? Lo miramos para ver los bailes y sólo vemos violencia, es un horror. Los programas de fútbol también son violentos, gritan, no se entiende nada. En TN los sábados y domingos hay un periodista que grita. Es todo violencia, yo no sé cómo se va a parar esto”.

n Luces Led

Silvia destacó la colocación de luminarias en calle Roca. “Me parece muy bien, felicito al intendente por estos trabajos aunque también me gustaría que comience a hacer algo con plaza San Martín, aunque sea iluminarla de la misma manera. Es una lágrima esa plaza”.

n Ajuste

Eduardo se refirió a la visita del candidato a senador de Cambiemos, Esteban Bullrich: “Dice que no habrá ningún ajuste después de las elecciones ¡Sí habrá ‘ajuste’ después de las elecciones! Ya conocemos a los políticos. Viven diciendo todo lo contrario a la realidad y a lo que se viene. Pueblo, cuando un político dice que no habrá ajuste, habrá ajuste. ¿Y las tarifas qué son? El aumento del dólar es ajuste. Van a ajustar por todos lados. La gente más pobre y más endeudada, con una producción industrial y agrícola parada. Estos tipos nos tratan de idiotas con sus sermones mentirosos y baratos”.

n Fútbol

José se preguntó: “¿De verdad algunos todavía piensan que el Estado debe financiar el fútbol a quienes pretenden verlo gratis? ¡Paguen! Burgueses miserables, ni siquiera son capaces de pagar una entrada para ver a su club de barrio, y pretenden que les paguemos el fútbol para estar sentaditos desde su sillón de burgueses”.

n Veredas

Sobre la reparación de veredas, Luis comentó: “Se esta perdiendo una oportunidad de poder nivelar e uniformar materiales de las veredas. Pero es pedirle peras al olmo”.

Silvana, por su parte, explicó: “Sería bueno aprovechar la ocasión para hacer un corredor accesible donde alguien con silla de ruedas, cochecitos, bastón, etcétera, no tenga que pasar escalones. De paso ese corredor, con baldosa antideslizante no como la Terminal o la entrada del Hospital, puede uniformar la instalación en un solo tipo de vereda”.

n Maldonado

Sobre las versiones que vinculan al joven desaparecido Santiago Maldonado con ex integrantes de Montoneros, Pablo comentó: “Es mentira que Santiago Maldonado sea sobrino de Vaca Narvaja, y la comunidad mapuche de Cushamen no tiene relación con la RAM. Subestimar el reclamo por una víctima de desaparición forzada en función de bandos partidarios es un error grosero que habilita al Estado (en el presente o en el futuro) a violar los derechos más elementales que tenemos todos los ciudadanos argentinos”.