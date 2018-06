Violento choque entre una camioneta y un auto en Villegas

Un auto y una camioneta colisionaron ayer al mediodía en el cruce de las rutas 33 y 188. A pesar de la violencia del impacto no hubo que lamentar víctimas fatales, aunque sí se registraron importantes daños materiales en los vehículos involucrados.

Los protagonistas del siniestro fueron una camioneta Ford Ranger, patente AB 706 XM, conducida por el villeguense Juan Carlos Ortellado y un auto Renault Duster, dominio MMH 930, tripulado por Elena Monhi e Isidro Riva, ambos de Punta Alta.

La mujer tuvo que ser trasladada al nosocomio local por la ambulancia del Hospital ya que presentaba una crisis de nervios, pero su estado de salud no revestía gravedad. Tanto Riva como Ortellado no sufrieron ningún tipo de lesión o consecuencia a causa del choque.

En el lugar de los hechos también intervino Bomberos Voluntarios.