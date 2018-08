Villegas: un ladrón intentó robar un comercio pero huyó con las manos vacías

El malviviente intentó quedarse con la recaudación del día -en el local se cobran facturas de servicios de diversa índole-, pero el dueño del comercio lo evitó. En ese momento comenzó el forcejeo. Hubo golpes de puño por parte del ladrón. No obstante, el delincuente no pudo cumplir con su propósito y terminó huyendo.

La Policía no tardó en llegar y de inmediato se hicieron presentes dos patrulleros y varios efectivos. Hasta el momento se sigue investigando el hecho para determinar la identidad del asaltante.

Fuente Actualidad