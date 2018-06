“Villa Saboya es una localidad muy unida y trabajadora”

El acontecimiento fue presidido por el intendente Eduardo Campana y el delegado Eduardo Vuillermet, acompañados por el intendente de Rufino, Natalio Latanzi.

También estuvieron presentes el Secretario de Gobierno, Gabriel Mones Ruiz; el teniente Damián Varas, encargado del destacamento de Villa Saboya; el doctor Ariel Casalucci, encargado del Centro de Salud; el director de los Centros de Salud y Hogares de Ancianos, doctor Sergio Bertone; la secretaria de Desarrollo Social, Fabiana Martirene: los concejales del bloque UCR-Cambiemos, Alicia Laino e Ignacio García; y la consejera escolar Lorena Vuillermet.

Participaron además banderas de ceremonias de establecimientos educativos e instituciones del pueblo, dirigiéndose a los presentes María Segovia, en representación de la Casa de la Cultura “Manuel Cadret”.

“Éste es un nuevo aniversario de la Fundación de nuestro querido pueblo; Villa Saboya. 115 años desde que aquellos inmigrantes apostaron a la riqueza de estas tierras situadas al noroeste de la provincia de Buenos Aires, para con esfuerzo lograr el progreso que hoy alcanzamos”, dijo Segovia.

Agregó que “desde sus inicios su mayor fortaleza fue la amabilidad de su gente, la sencillez de sus días y la tranquilidad de sus calles, que invitan a caminar sin prisa ni tiempo”; y destacó que “sus actuales habitantes seguimos apostando al progreso para poder revertir sus carencias y soñamos que, en un futuro no muy lejano, nuestro pueblo sea elegido por cada vez más personas que quieran habitar este suelo tranquilo”.

“Felicidades para Villa Saboya y su gente, que supieron mantener en su simpleza la magia de querer volver siempre y mantener intactos los felices recuerdos de los que viven y vivieron en él”, expresó por último Segovia.

En tanto el intendente Eduardo Campana, sostuvo en sus palabras que lo más importante que tiene Villa Saboya “son ustedes, su gente. Gracias por estar presentes cada institución, vecinos, autoridades y nuestro vecino Natalio Latanzi, con quien trabajamos tanto cuando tuvimos tantas dificultades con las inundaciones y con quien ustedes están tan relacionados por la cercanía que tienen con Rufino”.

“Ustedes son los que hacen la Patria grande de verdad en esta tierra chica y justamente por la tranquilidad en sus calles y su vida, que es impagable. Tenemos que preservar nosotros esta vida tranquila de nuestros pueblos y eso se hace con presencia, estando cerca de ustedes, que cada día trabajan con responsabilidad y dedicación para sostener los pueblos que, después de la llegada del ferrocarril y de tantos años en que las comunicaciones no eran las mismas, hoy podemos pensar en un futuro distinto”, añadió.

Campana manifestó que “las obras llegan”; y mencionó que “hay un pedido formal por parte de ustedes de mejorar la salida. Hemos hablado con Natalio (Latanzi) en varias oportunidades y vamos en ese camino, sobre todo los que pensamos que podemos tener un futuro diferente para que nuestros hijos y nietos puedan vivir de otra manera”.

Mencionó además la reunión de la que participó, junto a otros intendentes de la Cuarta Sección Electoral, con el Jefe de Gabinete Marcos Peña. “A pesar de las vicisitudes y los avatares económicos hay una clara política e idea de que las obras van a continuar. Vamos a poder tener un pensamiento a futuro que nos va a permitir a todos nosotros dejarles a nuestros hijos los pueblos, ciudades y un país diferente, pero cada uno de nosotros tiene que poner de su voluntad, trabajo, responsabilidad y dedicación”.

Para Campana, es “muy importante que este tipo de actos persistan, sobre todo por aquellos que hicieron que estos pueblos crecieran, por aquellos pioneros; realmente ellos hicieron nuestra Patria y nosotros tenemos que continuarla con nuestro esfuerzo y dedicación”.

“Nuestro compromiso como funcionarios es hacerlo en este corto tiempo, pero lo más importante es lo que hacen ustedes que viven en el pueblo y que, con políticas diferentes y pensando a futuro, van a hacer que los políticos y funcionarios hagan las obras que necesitan para poder vivir mejor y que éste sea un país distinto, que se desarrolle, y no tengamos que estar viviendo de crisis en crisis”, continuó.

El intendente habló de Villa Saboya como “una localidad muy unida y trabajadora. En estos dos años que me tocó compartir con ustedes, a pesar de las vicisitudes, el pueblo se ha repuesto y ustedes hacen que progrese. Pueden contar con nosotros, que vamos a estar presentes y junto a ustedes en la medida que podamos”.

Por último, una alumna de la Escuela Secundaria compartió la poesía “Mi pueblo”; y por la noche hubo show musical de Los Porteñitos en el Club Argentino.

Fuente Actualidad