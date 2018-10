“Vientos de Cambio”, una propuesta televisiva que apunta a la inclusión

Una nueva propuesta televisiva que apunta básicamente a la inclusión es el programa que conduce el Dr. Héctor “Coqui” Boffi por la pantalla de Canal 12, “Vientos de Cambio”, un complemento del tradicional programa “Alas de Esperanza”.

El programa, que se emite todos los jueves de 22 a 22.30, fue declarado de Interés Comunitario Social por el Concejo Deliberante y cuenta con el aporte de personas con capacidades diferentes como panelistas, que abordan diversos temas y además realizan entrevistas a personas destacadas de la comunidad.

En cuanto a los fundamentos y objetivos del programa, Boffi comentó: “Especiales y distintos somos todos; la comunidad de personas con discapacidad es parte de nuestra sociedad, con algunos derechos restringidos y potencialidades no desarrolladas a full, por eso “Vientos de Cambio”, es un programa con participación activa y conducción de personas con discapacidad, usando sus convicciones, talentos y posibilidades, ofreciendo un espacio de reflexión sobre cuestiones de interés general”.

En diálogo con La Opinión, el conductor del novedoso programa señaló que “esta sociedad, de la que somos parte, plantea, desea, anhela la inclusión real, de quienes viven en muchos ámbitos como meros espectadores y por eso la idea es ofrecer en este medio de comunicación social, como es Canal 12 y desde “Alas de Esperanza” la posibilidad de expresión, opinión y participación activa, de los que no tienen “la suficiente voz” que tanto necesitan y que es un derecho incorporado a la dignidad humana, por eso lanzamos “Vientos de Cambio” porque pretendemos una fresca y suave brisa que nos ayude a construir este nuevo paradigma inclusivo”.

En este sentido Boffi marcó la diferencia entre inclusión e integración dejando en claro que el programa es inclusivo: “Integración implica formar parte de un espacio, pero no ser parte activa. Estos espacios exclusivos generan prejuicios, estigmatización y discriminación. Inclusión, en cambio busca que “todos” participemos y compartamos los mismos ámbitos. Se centra en el “ambiente” que debe adaptarse a las personas y no en el “individuo incluido”.

Además comentó que “existen dos modelos perceptivos para abordar el tema “capacidades diferentes”: el médico-sanitario y el social, porque queremos potenciar el paradigma social, comprender la discapacidad desde la diversidad, desde la participación social, desde los recursos y estrategias (apoyos) que la persona requiere para lograr un proyecto de vida, autónomo, posible, deseado. Desde sus afectos, gustos, opciones, expectativas, desde sus redes sociales e institucionales, no impuesto. Queremos un “paradigma de la diversidad”, centrado en las personas, que no dependa de su cociente intelectual sino de su capacidad de amar, crear, relacionarse, tomar y sostener decisiones propias, poder crear “alas de esperanza” para poder volar”.

Finalmente apuntó a la necesidad de “dar protagonismo, voz y presencia a las personas con discapacidad, permitir que interactúen e indaguen a individuos cuyo aporte y posición sean de interés general y lograr un cambio, en la percepción comunitaria respecto de las posibilidades que todos y cada uno tiene”, entre otros objetivos.