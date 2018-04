Vidal, Peña y Salvador inauguraron el monumento a Alfonsín en La Plata

“Qué argentino que vivió el ?83, fuera o no radical, no tuvo la esperanza de que la Argentina podía ser mejor, gracias a los valores que él nos transmitió”, dijo Vidal en su discurso. Y señaló que el monumento no se realizó con fondos públicos, “sino con el esfuerzo de muchos argentinos”.

El acto, que se realizó en el marco de un fuerte operativo de seguridad y bajo una lluvia persiste, comenzó cerca de las 11.30 en la Plaza Moreno, donde estuvieron además el hijo del expresidente, Ricardo Alfonsín; el gobernador de Mendoza y presidente de la UCR nacional, Alfredo Cornejo; el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y su par de Corrientes, Gustavo Valdés, al tiempo que también participó expresidente Eduardo Duhalde. Mientras que del gabinete nacional también fue el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio.

En tanto, el presidente Mauricio Macri, envió un mensaje a los presentes que se proyectó a través de una pantalla, en el que lamentó no estar presente y celebró el homenaje a Alfonsín a quien recordó como “el padre de la Democracia”. Luego se entontaron las estrofas del Himno Nacional, a cargo de Jairo.

Asimismo, durante el acto, que contó con la alocución de Fernando Bravo, se leyeron adhesiones de los ex mandatarios de Chile, Ricardo Lagos y de Uruguay, Julio María Sanguinetti.

“Es el homenaje a un bonaerense que hacía muchos años que se lo merecía”, dijo Vidal. “Él decía sigan las ideas y no sigan a los hombres. Y Cambiemos es una expresión de eso. Cambiemos no es ninguna persona en particular, Cambiemos es una profunda vocación de cambio democrático. Es creer en la diversidad, en el diálogo, en la Justicia, en las instituciones fuertes, en saldar la deuda social pendiente. Y eso es un legado de Raúl Alfonsín”, finalizó la mandataria.

Por su parte, Salvador, impulsor del monumento, sostuvo que “nos llena de orgullo (el homenaje) y nos genera el compromiso de seguir trabajando muy fuerte para que esta democracia dé las respuestas que necesita el pueblo argentino”.

A su turno, el jefe de Gabinete nacional dijo que si bien hay muchos monumentos en nuestro país, “éste es el monumento a un demócrata” y pidió repetirlo en las plazas de todos los pueblos y ciudades del país. “Es un recordatorio del tipo de Argentina que queremos”, indicó.

Cabe señalar que para la realización del monumento de bronce, que tiene 2,30 metros de altura, se lanzaron a la venta 1.260 bustos de escritorio para la compra de los materiales. Sin embargo, el trabajo fue donado por el escultor, Carlos Benavídez. En la plaza, frente a la Catedral, ya están los bustos de Juan Domingo Perón y Eva Duarte. (DIB) MCH