Vidal: “La utilización política de las muertes en Moreno me da vergüenza ajena”

“La utilización política de las muertes en Moreno me da vergüenza ajena”, dijo Vidal a casi una semana de la explosión en una escuela de Moreno por problemas de gas y que provocó la muerte de la vicedirectora y de un auxiliar. “La Justicia tiene que determinar las responsabilidades. Yo como gobernadora doy la cara por todo lo que suceda en la provincia”, agregó.

Según explicó, se mantuvo en silencio en un primer momento esperando el primer impacto de la “tragedia”. Si bien un día después del hecho publicó un mensaje en las redes sociales, esta es la primera vez que habla públicamente, lo que generó muchas críticas. “Como gobernadora muchos preguntaron por qué no fui a la escuela. No me han visto nunca después de un accidente o un episodio de inseguridad. Yo voy cuando las cámaras se apagan. El día del hecho va todo el mundo. Yo siento que tengo que estar después. Si yo perdiera a alguien así lo último que quisiera es que venga el gobernador a abrazarme, quiero que me dé explicaciones”, dijo en declaraciones a radio Mitre.

Luego, Vidal apuntó a la herencia recibida del gobierno de Daniel Scioli para hablar de las malas condiciones en las que están las escuelas de la provincia que, de acuerdo a los gremios, actualmente en más de 750 no se dictan clases por problemas graves de infraestructura. “Cuando asumí no sabía ni cuántos edificios escolares había en la provincia. Todavía estamos sacando baños químicos y aulas containers que había en las escuelas”, dijo la mandataria. Y agregó: “Lo que la gente tiene que saber es que hicimos mucho más que todo el Gobierno anterior”.

En ese contexto, la mandataria apuntó a las críticas de la oposición. “Cuando llegué los chicos comían por $6.30 y comían pebetes sin carne ni fruta. No los vi quejarse en ese momento”, lanzó. (DIB) FD