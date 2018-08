Vidal en Rojas: “No vamos a imponer una paritaria por decreto”

La reunión de gabinete se llevó adelante en el Centro Deportivo Cecir, de la ciudad mencionada, según informó el Ejecutivo en un escueto comunicado en el que precisó que el encuentro forma mate de las reuniones que Vidal realiza “en distintos municipios de la provincia”.

Cuando la mandataria ingresó al encuentro, unos pocos manifestantes identificados con el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) gritaron “presente” por Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, los maestros fallecidos tras una explosión de gas en una escuela de Moreno.

Días atrás, la gobernadora había ordenado a su equipo multiplicar la presencia territorial, como parte de una estrategia para mostrar “cercanía” ?uno de los lemas de su administración-, en el marco de las dificultades económicas que afectan a la población.

De esa manera, además, el encuentro del equipo de gobierno quedó lejos de las protestas que confluyeron a la casa de gobierno en La Plata, encabezadas por los docentes pero de las que también participan estatales de la administración central, trabajadores de Astillero Río Santiago y médicos de Cicop, entre otros.

A la salida del cónclave en Rojas, la mandataria fue consultada por los periodistas locales acerca del conflicto docente y volvió a asegurar que no va a “imponer ninguna paritaria por decreto” y que la idea del Ejecutivo es hacer propuestas que “se acerquen lo más posible a la inflación”.

“La vocación de diálogo no la pierdo nunca. Entendemos que todos los docentes tienen que ganar mejor, eso no es la base de la educación”, explicó Vidal, quien repitió que el Gobierno hará la oferta “que pueda cumplir”. “Yo me comprometí a no volver al aguinaldo en cuotas”, explicó.

Para hoy, la Gobernadora tenía planeado también visitar San Nicolás, y luego Carmen de Areco, aunque las actividades en este último destino fueron levantadas por la muerte de una referente política local. (DIB) AL/MT