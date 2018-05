Vidal defendió el veto en tarifas y le recordó al PJ que en PBA no aprueba rebaja

“Espero que el día de hoy, si se sanciona la ley, nos deje un aprendizaje. No va a cambiar en nada la situación de los argentinos que no pueden hacer frente a las tarifas, porque es una ley que no tiene recursos previstos”, dijo la mandataria al participar en el Hotel Sheraton de un ciclo de conferencias organizado por el Rotary Club argentina.

La mandataria ratificó en esa línea que la norma será vetada por el presidente, tal como se había adelantado en las últimas horas. “Espero que podamos aprender que ese no es el camino. Mañana o pasado, cuando el Presidente vete la ley, nada va a cambiar para los argentinos en ese esfuerzo enorme que tiene que hacer para enfrentar las tarifas”, señaló Vidal.

La gobernadora aprovechó esa circunstancia para reprocharle a la oposición peronista una actitud incongruente en Nación y Provincia, ya que en la Legislatura bonaerense ese sector busca impedir la sanción de una ley que quita de las facturas de energía eléctrica dos impuestos, una medida que implicaría una rebaja del 6% del costo final de la factura.

Los intendentes resisten esa medida porque tendría un costo fiscal de 1.300 millones de pesos para las comunas y buscan que el oficialismo pague el costo del ajuste de los precios de las tarifas, que en el caso de la electricidad se redujeron ya un 10,5% por la eliminación de cargos que eran percibidos por el gobierno provincial, que asumió un costo de $ 3 mil millones de pesos por la medida.

“Lo que habría que plantearse es qué puedo hacer yo, cuál es mi parte. Nosotros eliminamos los impuestos provinciales que estaban en todas las tarifas y hoy la gente paga diez por ciento menos en electricidad, seis por ciento menos en gas y tres por ciento menos en agua”, dijo en ese sentido Vidal. “Todo está a la vista, la grandeza y la mezquindad. Uno elige donde se quiere parar”, insistió la mandataria.

En el encuentro, Vidal defendió el rumbo general de la política económica, desde el gradualismo inicial la dureza actual. “El financiamiento nos permitió no hacer un ajuste brutal. El mundo cambió y eso nos afecta más a nosotros. Necesitamos otros que nos presten para poder seguir recorriendo un camino. Por eso decidimos ir al FMI”, justificó. (DIB) AL

Vidal en el Rotary (Gobernación)