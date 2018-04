Vidal contra los gremios docentes: “Hay intencionalidad política”

“Cambiamos la oferta y propusimos un aumento de 10% por seis meses y en junio nos volvemos a sentar. Dijeron que no. A esta altura no puedo creer que no haya otra cosa que intencionalidad política”, acusó la mandataria al ser consultada en el programa televisivo La Noche de Mirtha.

En el mismo sentido, Vidal dijo que “no se puede hacer política con la necesidad de los maestros y de los padres de que los chicos vayan a la escuela” y apuntó contra los pedidos de los sindicatos.

“Si ellos creen que su oferta es razonable, digan de dónde recortamos. Queremos que los maestros ganen más, pero qué dejamos de hacer. Pongamos seriedad en la discusión”, agregó.

En tanto, aseguró que los maestros no van a perder plata “más allá de que los dirigentes gremiales quieran hacer política con esto”. “Con el 5% de adelanto que ya dimos, más el 3% que vamos a liquidar ahora, los docentes le ganan a la inflación de enero, febrero y marzo”, señaló.

Vale recordar que en la última reunión paritaria realizada el pasado viernes, los docentes rechazaron una oferta semestral del 10%, con cláusula de revisión, más un plus por presentismo de hasta $ 3.000. Los gremios exigen un aumento de más del 20% anual, con cláusula gatillo (un sistema que ata el salario a la inflación una vez que está supera el incremento acordado). (DIB) MT