Victoria de “Toto” González en el certamen aniversario

Ambos arribaron a la instancia final. González y Bueno dialogaron ayer con La Opinión y contaron un poco más sobre este deporte “nocturno” que busca seguir sumando nuevos adeptos. “El bowling se juega de noche” dijo Martín Bueno y para los más adolescentes es ya una “salida habitual”. De ahí que algunos se animen a llevarlo a otro nivel buscando las competencias. Trenque Lauquen ahora solo tiene un lugar donde poder practicar el deporte y algunos “cortocircuitos” estaría alejando a los jugadores de ese recinto.

n El Torneo

A diferencia de torneos anteriores este año el campeonato se jugó con handicap y fue supervisado por la Confederación Argentina de Bowling. Con la presencia de más de 100 jugadores de distintas partes de la provincia y el país, se desarrolló el certamen 154º Aniversario de Saladillo.

Las competencias comenzaron el sábado en el Bar Tío Mito, en Avenida Rivadavia entre Roca y Sojo, y finalizarán el domingo. Participaron jugadores de 25 de Mayo, Junín, Azul, Bolívar, Olavarría, Chacabuco, Mar del Plata, Necochea, Villa Gesell, Bahía Blanca, Huinca Renancó, La Pampa y Trenque Lauquen, entre otras. “Todos jugadores de muy buen nivel” destacó José Capponi, uno de los organizadores del certamen, en un medio especializado.

Para Hugo González y Martín Bueno fue un excelente torneo. Ambos llegaron a la final pero el triunfo fue para solo uno. “Totó” González contó que llevaba un tiempo sin competir y fue por eso que tuvo handicap a su favor. La competencia inició el sábado con cuatro líneas por jugadores. De los 104 que lo hicieron clasificó la mitad a la siguiente instancia “a partir de ahí tiramos dos líneas y siempre fueron avanzando la mitad. A la final llegamos los ocho mejores” contó Bueno.

En cuanto al handicap, explicaron que este año se comenzó a usar este sistema en los torneos individuales. El jugador de la categorías A le da al cuatro palos al de la B y ocho al de la C 8; y el de la B le da 4 palos por línea jugada al C” detalló González. De esta manera se busca emparejar los niveles, algo que está dando resultado. La final fue realmente ajustada y González se levó el triunfo por una mínima diferencia, mientras que desde arriba su amigo Martín Bueno seguía con nerviosismo la resolución del torneo.

n Sin límite

Este es un deporte que parece no cuestionar los límites de edades y en cada torneo jóvenes y mayores compiten de igual a igual. “En Villa Gesell ganó un hombre de 76 años. Tenia 12 palos de ventaja” contó Martín Bueno quien comenzó con esta actividad hace años. “Iba siempre a jugar al básquet al Club Argentino y un día había un cartel que anunciaba en torneo en Necochea y podías ir gratis. Así que empecé a jugar y clasifiqué. A partir de había no dejé más”. Por su parte “Toto” González, quien hace más de 20 años que practica esta actividad, recordó “yo era jugador de bochas y un amigo me incitó a jugar. Primero no me animaba porque lo veía difícil”. Han pasado varios años ya y ambos siguen firme en este deporte.

A fin de año la Federación Argentina de Bowling disputará los Torneo Nacionales en las tres categorías. Martín Bueno fue campeón de la B el pasado año y deberá ir por la defensa del título.