Veterinarias: “Las consultas disminuyeron muchísimo, hoy las prioridades para todo el mundo son otras”

Mucho se ha dicho y muchos consejos se han dado respecto de qué hacer para sobrellevar de una mejor manera el aislamiento obligatorio para prevenir la propagación del coronavirus en el país.

En este marco, La Opinión decidió también consultar a un profesional veterinario para conocer de qué manera se encuentran hoy trabajando desde esta especialidad durante estas jornadas en las que el movimiento disminuye considerablemente y el horario de atención debe reducirse.

Jorge Musitani, quien se desempeña en el Hospital Veterinario Zatun, explicó: “En principio, nosotros comenzamos a hacer solamente todo lo que es urgencias pero como esto se fue estirando decidimos también realizar vacunaciones. Al principio habíamos decidido esperar para las vacunaciones pero ahora también empezamos a vacunar. Porque no podemos esperar un mes para vacunar a los cachorros porque, de lo contrario, vamos a empezar a tener problemas por otro lado”.

n Horarios

En este sentido, Musitani contó: “Hoy atendemos 4 horas cuando antes atendíamos 12. Atendemos de a una persona, a veces si se trata de compra de medicamentos o alimentos, atendemos como las farmacias de turno, con la gente en la vereda. Si es consulta, pedimos que pasen de a uno. Si todo se demora más de lo normal les pedimos a las personas que se queden afuera en la sala de espera y las llamamos cuando las precisamos”.

Consultado sobre cómo influyó el aislamiento obligatorio en la cantidad de consultas, el profesional entrevistado no dudó en afirmar que “disminuyó muchísimo”. “Hoy las prioridades para todo el mundo son otras. Acá se nota mucho. De todos modos hay cosas que se van a notar en estos días porque de la misma manera que hay menos accidentes porque hay menos tránsito en la calle, también hay menos perros atropellados. Todo eso va a disminuir por la misma inactividad de todo”, marcó.

n Mascotas

Respecto de si el coronavirus puede o no afectar a los animales, Musitani explicó que “todavía no hay nada demostrado”. “Los pocos reportes a nivel mundial no son confiables. Se ha detectado el virus en un perro pero fue un caso en el que el dueño tenía la enfermedad y analizaron la materia fecal del perro y el virus estaba ahí”, dijo antes de agregar: “Personalmente, yo aconsejo a quienes están enfermos y deben hacer el aislamiento que estén con las mascotas porque una mascota puede ser también un vehículo como podría ser un libro o un celular. No es que vaya a contagiar más o menos”.

n Menos estrés

¿Los perros sufren el encierro? Esta pregunta también fue realizada al veterinario Jorge Musitani. Él respondió: “En realidad, los problemas más grandes para el perro ocurren cuando el animal está solo todo el día. Esa situación es más estresante para el perro que estar con el dueño aunque no pueda salir. Cuando están con el dueño no hacen ninguna macana, sin dudas están mejor ahora que están con el dueño todo el día que antes cuando estaban solos. En este aspecto podría decirse que todo mal tiene sus beneficios”.

Además el entrevistado agregó: “Quizás un perro muy inquieto en un departamento puede sufrirlo. Pero ni siquiera creo que en esos casos puede ser un problema. Si están con el dueño, están bien. Porque sólo es un ratito en el que los perros quieren salir”.

n Qué perciben los perros

Otro de los aspectos al que el veterinario entrevistado hizo hincapié fue a la capacidad de las mascotas, más específicamente los perros, de percibir que algo no anda bien en la salud de su dueño. “Hay cosas que tienen los perros que nosotros no tenemos o que hemos perdido que es la capacidad de comunicarse con actitudes o gestos. Quizás hay muchas cosas que ellos perciben antes porque notan que una persona habla menos o le presta menos atención. El caso típico es la gente depresiva. El perro se da cuenta mucho antes de que el dueño sufre depresión que el propio cónyuge. Porque ellos se comunican de otra forma”, contó.

En este mismo sentido, Musitani explicó: “Después, en este caso en especial de coronavirus aún no se sabe nada, pero en algunas enfermedades sí. Hay perros tipo lazarillos que detectan cuando al dueño le está por dar una convulsión. Luego se desmintió pero se dijeron varias cosas a favor y contra de que los perros pueden ser detectores de algún tipo de patología de tumores de piel u otras patologías que con su olfato pueden llegar a detectar. Nosotros no tenemos esa capacidad. Pero en cuanto al tema psicológico, seguro que ellos sí pueden detectarlo”.

n No transmiten el virus

Por último, el profesional veterinario consideró pertinente reforzar la idea de que “los perros no transmiten el virus o, por lo menos, aún no está demostrada esa posibilidad”. “En los casos en los que se ha detectado que el perro tenía el virus se ha dado a revés: el perro estaba sano, el dueño enfermó y, en todo caso, podría ser un contagio al revés, del dueño al perro”, sostuvo.

En el mismo punto, agregó que es necesario evitar la paranoia en cuanto a que los perros pueden ingresar al hogar el virus a través de sus patas como lo señalaba, hasta hace pocos días, un audio de Whatsapp que fue viralizado. “No se trata de un virus que persista tanto tiempo en un lugar. No es un problema del piso en el sentido de que no hay más carga viral en esos lugares. Personalmente recomiendo que, con un trapito con un poco de agua y cloro o lavandina bien diluida, deben limpiarse las patas del animal sin refregar mucho. Porque son partículas que con un trapito y lavandina pueden combatirse. Hay muchas otras cosas para tener más cuidado como es el caso de la alimentación. Es mucho más complicado hacer una buena desinfección en todo lo que respecta a la alimentación ya que por ahí va a haber más posibilidades de que entre el virus y no por las patitas del perro que salió a la calle”, cerró.