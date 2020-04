Venta online: cómo fueron los primeros días de varios comercios locales que aplicaron esta modalidad

Si bien son muchos los comercios que desde hace años vienen utilizando la modalidad online para desarrollar sus ventas en Trenque Lauquen y de esa manera expandir su servicio a distintos puntos del país, la actual situación de aislamiento social, preventivo y obligatorio para evitar la propagación del Covid-19 ha hecho que esta sea la única herramienta con la que hoy se cuenta en varios casos, por lo menos hasta que toda la problemática causada por el coronavirus comience a quedar atrás.

Y no son pocos los comerciantes que, al carecer de otras alternativas, se han animado a probar con esta forma de venta en el plano local.

Cabe señalar que desde el Municipio se ha incentivado la utilización de esta opción a través de la aplicación de venta online denominada Dishi Trenque Lauquen, que lanzó el lunes pasado el área PyME comunal, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico y Productivo, y la cual ya cuenta con casi 100 comercios de diferentes rubros.

n “Opinión dividida”

En este marco, la secretaria de Producción Municipal, Clarisa Fabris, brindó a La Opinión un balance de estos primeros días en los que muchos comercios se encuentran trabajando sólo de manera online. Ella señaló: “La verdad que está un poco dividida la opinión de los comercios con esta manera de trabajar. Hay gran cantidad de gente que está conforme porque, de alguna manera, pudo activar la venta en sus comercios. Por supuesto, esto tiene mucho que ver con los tipos de rubros porque hay algunos que son más sencillos que otros para la venta. En lo que es indumentaria y calzado, por ejemplo, se complica un poco. Eso es lo que más complica en términos generales para los comerciantes”.

Además la funcionaria agregó: “Yo creo que, en general, en estos primeros días, esta forma de trabajo fue positiva, inclusive la aplicación que recién ayer (por el jueves) se comunicó formalmente por los medios de comunicación a los consumidores, igualmente ya había muchos consumidores que la tenían y fue muy bien recibida. En dos días hubo 21 transacciones. Uno puede decir que es mucho o poco, pero en los dos primeros días teníamos menos de 50 comercios inscriptos y tuvimos 21 transacciones. Yo creo que es positivo, también creo que no es la solución definitiva a nada, pero es una herramienta más que suma y que claramente hay rubros que la pueden optimizar mucho más que otros”.

Por último, Fabris comentó: “Definitivamente, la presente situación es una complicación para los dueños de los comercios porque no es lo mismo generar toda la actividad que conlleva la atención del pedido, el armado del pedido y el envío del pedido de esta manera porque desgasta muchísimo más. Pero ante la no posibilidad de abrir, me parece que esta es una herramienta importante”.

n Comerciantes

Este medio también consultó a comerciantes de Trenque Lauquen quienes comentaron su visión sobre esta modalidad de atención y venta.

Susú Ábalo, de Lecturas, explicó su experiencia. “Nosotros veníamos utilizando las redes sociales, donde vamos subiendo los libros que van llegando, atendíamos las consultas y nada más. Luego, a partir del 20 de marzo, empezaron las consultas sobre los libros de actividades para los chicos porque hoy un libro de esas características es muy requerido. Lo que hicimos cuando pudimos abrir el 13 de abril fue responderle a toda la gente que nos había realizado consultas. Porque toda esta situación se inició en época de colegio y nos quedaron libros que nos habían encargado para el comienzo de clases. Entonces, el 13, cuando nos dejaron abrir, le contestamos a toda la gente que nos había hecho consultas desde el 20 de marzo en adelante. Y ahí empezamos a trabajar más activamente de esta manera”, señaló.

n Delivery

Respecto de cómo fue la respuesta de la gente en este sentido, Ábalo comentó: “Personalmente, debo decir que no lo puedo creer, la gente recibió muy bien la propuesta. Ahora nosotros ya terminamos de realizar la entrega de lo que teníamos encargado correspondiente a libros escolares y lo que nos están haciendo encargar ahora ya son libros para leer, novelas, libro de cuentos para pintar. Lo que veo es que hay un consumo tremendo a través de Internet. Nosotros, que no somos un rubro indispensable, en este contexto y con la situación económica complicada que se prevé que puede llegar luego de que todo esto pase, vemos que la gente está comprando libros”.

n Cambio de hábito

Por último, consultada sobre cómo analiza esta nueva metodología de compra y venta durante los años venideros, la comerciante señaló: “Me parece que va a haber un cambio en el hábito de consumo. No sé qué ocurrirá cuando todos volvamos a la normalidad y ya no tengamos este tiempo para apreciar todo por Internet. Si este mismo hábito llegara a seguir, nos va a implicar toda una reestructuración en la forma de trabajar. Pero hoy, con el negocio cerrado, no digo que estoy vendiendo en los mismos niveles, pero trabajo casi como si lo estuviera”.

Y culminó señalando que “hay otros grupos de comerciantes a quienes no les funcionó, será el tipo de rubro”. “Nosotros, en síntesis, estábamos en plena época escolar y tuvimos que cerrar. Entonces con el servicio de delivery estamos repartiendo y llevando a domicilio”, comentó.

n “Muy reciente”

Agustín Martínez es el dueño de Caché, una conocida tienda dedicada a la venta de indumentaria masculina. Él también opinó sobre esta nueva modalidad de venta online y el balance registrado durante estos primeros días. En primer lugar, señaló que por el momento hay que ser cautos y esperar a las próximas semanas para saber con mayor certeza qué impacto tiene esta nueva opción de trabajo en Trenque Lauquen. “Nosotros incorporamos, a través de lo que es el mercado online, la venta por Facebook e Instagram. Tenemos también una página en tienda nube y ahora agregamos ciertos artículos a la página del Municipio. Es todo muy reciente, y el movimiento hoy no es importante y tampoco la gente hoy está con la cabeza limpia como para salir a comprar indumentaria y menos masculina. Hoy las prioridades son otras. Es todo muy prematuro, quizás habría que hacer el análisis más adelante. Por ahora, lo que es venta está muy quieto. Sólo ha habido un poco de consultas. Las armas las tenemos, vamos a esperar de acá a un par de meses para ver cómo funciona esto”, sostuvo.

n “Escéptico”

El comerciante consultado señaló que igualmente es “un poquito escéptico con que esto pueda funcionar”. “Creo que no hay como el negocio abierto. Yo tengo una clientela a la cual le gusta ver el producto, le gusta probarlo, palpar el material del producto. Creo que para lo que es indumentaria no sé si va a andar tan bien esto de la venta online. Sí en lo que es tecnología, que no hay que probar el producto. Por ejemplo, uno sabe de un teléfono celular Iphone, ya sabe las características, uno lo mira, lo compra, viene en una cajita, se abre y se usa. Yo he adquirido algunos artículos a través de Mercado Libre, vi fotos y compré el producto que necesitaba y es todo mucho más fácil. Pero los artículos que nosotros tenemos en el negocio, como lo es un traje, hay que probarlos. Poner las medidas en la descripción del artículo no es lo mismo. Pero es todo nuevo y vamos a tratar de meterle para adelante para ver qué pasa porque no queda otra alternativa de venta que no sea a través de estos medios online y después la entrega por delivery o por correo. Pero, en resumidas cuentas, ya tenemos en funcionamiento todo lo que es la venta online por varios canales”, remarcó.