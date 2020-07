Vecinos solicitan una “reunión de acercamiento” con la comisión de la Cooperativa de Electricidad

El malestar por los valores de las últimas boletas de luz llegadas a los domicilios de Trenque Lauquen no cesa. Y tal es así que un grupo de vecinos confeccionó un escrito que comenzó a difundirse rápidamente a través de las redes sociales, y también de mano en mano, en el cual se expresa el desconcierto que generó este aumento tarifario y, por esa razón, solicitan una “reunión de acercamiento” con la comisión directiva de la institución para analizar conjuntamente esta situación que afecta a muchas familias de Trenque Lauquen.

El escrito se reproduce seguidamente de manera textual: “Señores de la Cooperativa de provisión de Servicios Eléctricos Trenque Lauquen. De nuestra mayor consideración: Los aquí firmantes expresamos nuestro desconcierto al observar el aumento tarifario al que fue sometido nuestro servicio eléctrico. Nosotros, un porcentaje muy importante de la comunidad, hemos sido azotados por una grave situación económica en momentos particulares vividos en un contexto de pandemia. Nos parece una medida errónea el reparto de boletas apenas comenzó el aislamiento preventivo”.

“Especulación pura”

En otros párrafos, el escrito señala que “por otro lado, no comprendemos la determinación de instalar un sistema de cobro por estimación, ya que dicha forma se encuentra alejada de la realidad. Es especulación pura. No se puede recaudar de forma azarosa. La Cooperativa es proveedora de un servicio que redestribuye. De esto, se desprende un concepto interesante acerca de la propiedad energética. Ustedes no son dueños de la energía. También recordar y recalcar que somos asociados, que tenemos acciones. Estas acciones no son simbólicas, constituyen en si mismo un poder. Por ende, haciendo uso que el fundamento cooperativo nos da, solicitamos una reunión de acercamiento con la comisión. En la misma buscamos llegar a una solución, retrotraer valores de boletas, aspirando a la unión colectiva, con empatía. Una instancia que promueva cuidar derechos ineludibles para los asociados. Un derecho debe ser para todos, o se transforma en privilegio”.

Los vecinos que impulsaron la creación de este escrito, afirmaron a La Opinión que la misma ha sido acompañada por una gran cantidad de personas a las cuales los nuevos aumentos los han afectado de manera directa.

Cabe recordar que, ante la cantidad de reclamos, la Cooperativa de Electricidad, explicó la semana pasada el por qué de los nuevos valores. Desde la institución, se señaló: “Ante las consultas de algunos asociados con respecto a incrementos registrados en sus facturas del servicio eléctrico correspondientes al período 05/2020, la Cooperativa de Electricidad de Trenque Lauquen informa y reitera que, con motivo de la pandemia y las restricciones al personal para tomar los estados de los medidores, los consumos de abril debieron ser estimados en su totalidad (y también algunas rutas del período 03/2020), de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nro. 02/2020 del Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (OCEBA) de aplicación en casos excepcionales, comparándose los consumos del período en cuestión con el mismo mes del año pasado”.