Vecinos preocupados por nuevos ataques de perros en la calle

La denuncia a través de las redes sociales de un nuevo ataque de perros callejeros en la vía pública reactivó la polémica acerca de qué hacer con este problema que en el último tiempo ha causado daños materiales y accidentes, algunos de gravedad.

Y si bien en el último caso los daños fueron solo materiales, la preocupación entre los vecinos crece a punto tal que algunos de los damnificados planean organizarse para solicitar al municipio una pronta intervención en el tema.

n Último caso

Según denunció una vecina en el Facebook Quejas Trenque Lauquen (Oficial) “(el miércoles) por calle Pereyra Rosas y San Martín tres perros me corrieron y no me dejaban avanzar. Yo transitaba en una camioneta que no tiene ni el mes de uso, me rompieron la rueda, le hicieron un tajo de unos 10 cm y el neumático no me sirve más”.

Y tras ello preguntó: “A esas personas que defienden a los perros callejeros que son los mismos que andan sobre la Avenida Villegas ¿qué van a hacer? A mi nadie me va a pagar. Yo lo único que quiero es que se hagan cargo de esos animalitos ¿UPA te vas hacer cargo de mi gasto? No creo. Pero hagan algo con los perros porque no es la primera vez que me rompen algo. Otra vez me sacaron el plástico del guardabarros de otro auto y me han corrido en moto. Alguien que me diga que se puede hacer con estos animales por favor”.

n Lesiones

Más allá del perjuicio ocasionado a la vecina en su camioneta, lo que más preocupa es que en los últimos días se han registrado ataques caninos que ocasionaron graves lesiones a vecinos de nuestra localidad.

Así lo manifestó otra vecina a través de las redes sociales quien aseguró que a raíz de un ataque de un perro “hace 11 días que estoy en La Plata con mi hijo operado dos veces en cinco días y todo por un perro”.

Y apuntó hacia las organizaciones proteccionistas que priorizan el bienestar de los animales antes que el de las personas: “A quién le gustaría tener que estar internado con fracturas grandes?. Mi hijo tiene que pasar por esto. Dos operaciones en cinco días. Ojalá que quede bien”.

Y agregó: “Yo hace once días y noches que estoy en una silla. Y como lo que le sucedió a mi hijo hay más personas”.

Por último la vecina adelantó que comenzará a juntar firmas para entregar un petitorio al intendente con objetivo de que el municipio intervenga en esta problemática.