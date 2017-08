Vecinos exigieron la aparición con vida de Santiago Maldonado

A nivel local, la misma fue realizada por la Comisión por los Derechos Humanos de Trenque Lauquen y contó con la adhesión de la Asamblea del Bicentenario a la cual se sumaron dirigentes políticos y sociales y vecinos en general conmovidos por este hecho.

Con pancartas y carteles con fuertes críticas al gobierno nacional y a la ministra de seguridad Patricia Bulrrich, los vecinos repudiaron la “política represiva” aplicada tanto en ésta como en otras manifestaciones populares desde que asumió el gobierno encabezado por el presidente Mauricio Macri.

n Estado represor

En este marco, Pablo Carabelli, integrante de la Comisión por los Derechos Humanos de Trenque Lauquen, fue el único orador antes de emprender una marcha por calle Villegas. “Lamentablemente vamos sumando nombres y a la pregunta ‘¿Y Julio López?’ que nos acompaña desde hace casi 11 años ahora tenemos que sumar esta otra pregunta: ‘¿Y Santiago Maldonado?’ Porque el Estado argentino sigue siendo básicamente represor y en el caso de Santiago, este joven de 28 años que está desaparecido desde hace 10 días, con más razón hay que hablar de un Estado represor porque pensamos que este hecho que mantiene a una familia en vilo pero también a millones de personas en el país y en el mundo es un efecto de una política de Estado, de un gobierno que desde el primer día de gestión se propuso acallar todo reclamo de índole social, de Derechos Humanos y por todos los derechos que ya sabían ellos que iban a empezar a confiscar, a suprimir. Por eso lo que más ha hecho la gestión de Cambiemos es armarse, tratar de comprar armas y comprar todo tipo de elementos para la represión y por lo tanto vemos que la de Santiago se trata de una desaparición forzada porque están las huellas de la gendarmería por todos lados”, dijo.

n Cobardía e incompetencia

Carabelli hizo hincapié en “la cobardía del mismo Estado en decir yo no fui, yo no sé. Ahí está esa ministra de seguridad, Patricia Bullrich que es tan incompetente como violenta en sus expresiones y acciones. Y ahí estuvo en Chubut en persona su mano derecha, el jefe de gabinete del ministro de Seguridad, Pablo Noceti, quien se ha destacado por ser defensor de genocidas, ha defendido una docena y un poco más de genocidas en distintos juicios y también ha dicho que considera que los juicios por lesa humanidad están mal y por lo tanto va muy en línea con el negacionismo del genocidio que la gestión nacional de Cambiemos ha instaurado desde el 10 de diciembre del 2015. Pensamos que esto que está pasando con Santiago desde hace 10 días es un efecto buscado por el Estado argentino actual, por el poder Ejecutivo e incluso por el poder judicial donde también se ve una inacción importante”.

Carabelli expresó que, desde el gobierno nacional “quieren hambrear, quieren quitar todos los derechos que nos quedan y quieren que nos las banquemos en casa, atemorizados, desunidos, divididos y sin tener la capacidad de estar en la calle reclamando por esas conquistas que vamos perdiendo. Pero, indudablemente, seguimos pensando que no lo van a conseguir”.

Por último, exigió “la aparición con vida ya de Santiago Maldonado, así como se lo llevaron vivo, vivo lo queremos, su familia por empezar y también el pueblo argentino que sufrió por los 30 mil desaparecidos, que sufrió por Julio López y también por otros desaparecidos en democracia y ahora está sufriendo por el destino de Santiago Maldonado”.