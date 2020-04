Vecinos de la AU organizan una colecta de alimentos

Por la pandemia de coronavirus que afecta a todo el mundo, y de la cual nuestra ciudad no está exenta, en los últimos días organizaciones, instituciones y vecinos locales vienen llevando adelante acciones solidarias tendientes a ayudar a las familias que a raíz de la cuarentena obligatoria no están atravesando una buena situación económica.

En este contexto vecinos de la Ampliación Urbana lanzaron una campaña de recolección de alimentos no perecederos que serán entregados al Municipio para ser destinados a quienes más lo necesiten.

n Iniciativa

La iniciativa fue lanzada a través del grupo de Facebook “Vecinos de la Ampliación Urbana”, donde se informa: “Queremos contarles que estamos juntando alimentos no perecederos, los mismos van a ser donados a través de la Municipalidad, ellos nos indicarán a qué instituciones o familias que más necesiten serán donados”.

Y se agrega que “la idea es, el que pueda o quiera colabore con un alimento no perecedero y que reenvíe el mensaje a 5 personas más (en lo posible vecinos de la misma cuadra), ya que por el aislamiento no se puede salir. De esta manera en pocos metros se juntarían varios alimentos”.

Asimismo se detalla que “por ahora solo habrá tres personas que están autorizadas a retirarlos y son Mariano Ezequiel Cosentino y dos médicos. Ellos se encargarán de pasar por la dirección que les indiquemos y retirarían los alimentos (estos se dejarán en una caja o bolsa en la puerta del domicilio, así se evita el contacto)”. “Lo ideal sería que se pongan todos los alimentos juntos en un misma cuadra, en un solo domicilio, para que la recolección sea más rápida y ágil. Se puede designar una caja en la puerta de una casa y que los vecinos de esa cuadra que quieran colaborar dejen un alimento allí”, se añadió.

Por último en la publicación se indica: “Vamos anotando las direcciones de los vecinos que se quieran sumar, todavía no sabemos bien el día que los pasarán a buscar, les avisaremos”.