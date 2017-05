Vecinos conformes con la hidrolavadora: “Sirve mucho, antes esto era un gallinero”

La semana pasada, la Municipalidad, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, dispuso la puesta en servicio de una cuadrilla de trabajadoras a cargo de la limpieza de veredas del centro comercial de Trenque Lauquen.

Para esto cuentan con un equipo móvil de hidrolavadora y cepillos con los que recorren la avenida Villegas y calles aledañas donde funcionan locales comerciales. Cabe recordar que el equipo fue montado sobre una furgoneta Volkswagen restaurada en los talleres de la Dirección de Higiene Urbana donde se le incorporó un tanque de agua de mil litros y motores que permiten la autonomía del equipamiento sin necesidad de conectarse a la red eléctrica. Este equipo recorre calles todos los días entre las 5 y las 8 horas con el objetivo de mejorar el aspecto del centro comercial.

n Testimonios

En ese marco, este medio recorrió el boulevard Villegas y le preguntó a comerciantes y vecinos como les ha caído esta iniciativa municipal. Todos los consultados se mostraron sumamente conformes.

Luis es el propietario de la heladería Grido. Él explicó: “Me parece que está buenísimo que pase la hidrolavadora porque la limpieza es importante en todas cuadras de la ciudad. Yo la veo pasar a la madrugada, es muy valioso el trabajo que hace para que las veredas estén limpias”.

Consultado sobre algunas quejas que pudieron escucharse sobre que la hidrolavadora manchaba algunas de las vidrieras mientras realiza la limpieza, él señaló: “Jamás ocurrió eso y eso que estamos bien cerca de la vereda, la verdad lo veo muy positivo, todo lo que sea higiene para Trenque Lauquen me parece muy bien. Es excelente el rumbo de la gestión en este sentido, con la compra de herramientas y la realización de distintos trabajos como el cambio de luces para hermosear todo el centro”.

n Trabajo importante

Franco también coincidió con Luis al señalar: “Me parece bien que se realice este trabajo, es muy importante para evitar suciedad y malos olores”. Respecto de la afectación que puedan tener las vidrieras él comentó: “Puede ser que eso ocurra pero es lo mínimo, es mucho mayor el beneficio”, comentó.

Sonia no tuvo dudas. “Me parece muy bien, hay cuadras en las que realmente hace falta esa limpieza, mientras que laven y aporten a la higiene está todo bien”, comentó.

Ana también expresó estar a favor de esta iniciativa del Departamento Ejecutivo. “Es de primera. Estoy de acuerdo y la verdad es que está muy bueno lo que ha decidido el intendente de hacer eso. Lo felicito por la limpieza de las veredas de la mugre que dejan los pájaros. La verdad que es espectacular, quizás deberían pasar dos veces por semana. Pero también va en cada vecino para que limpie bien las veredas. Va en uno. Yo a la vereda la limpio hasta el cordón y le dejo todo preparado a los barrenderos para que junten la basura. Otra cosa que ocurre es que también hay gente que saca la basura el día que no deben como los sábados y ese día no se saca basura. Creo que la gente tiene que poner un 80% de su voluntad para que todo funcione de la mejor manera”.

n Contentos

Otra de las comerciantes consultadas también destacó el trabajo realizado por la hidrolavadora: “Por supuesto que sirve, estoy completamente a favor de esa herramienta, estamos muy cansados de limpiar lo que dejan los pájaros”, dijo antes de desestimar a aquellos que señalaron posible suciedad en sus vidrieras. “La vidriera estaba impecable luego de que pasó la hidrolavadora”.

Otros de los testimonios recogidos señaló que “me parece perfecto porque hay muchas plantas en esta cuadra hay muchas plantas y atraen tordos y la vereda se ensucia mucho”.

Por último, uno de los comerciantes que tiene su local ubicado en calle Villegas entre Alem y Pte. Irigoyen, comentó: “Es una herramienta que sirve mucho, sino esto era un gallinero, llegaba un momento en que había un olor insoportable. Yo árboles no tengo frente a mi local, él problema mío lo tenía por los árboles de al lado donde vivía una pareja de viejitos. Mientras ellos vivían la mantenían más o menos limpia a la vereda pero cuando fallecieron se empezó a complicar. Y llega un momento en que si no la tenés más o menos limpia el olor es importante. Igual creo que las veredas más perjudicadas son las impares del centro, quizás por la mayor densidad de árboles. Me parece positivo. Si bien la vidriera se me manchó un poco, en la balanza prefiero que no haya olor”.