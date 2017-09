Vecinos Autoconvocados: “No cambió nada”

Mantiene la misma política que supo sostener el kirchnerismo -la continuidad del ministro Barañao es prueba de ello- y con relación al anterior gobierno local comparte dos estrategias: eludir y posponer. En algo sí se ha observado un cambio y es la manera de maquillar una política ambiental en favor del sector de los agronegocios y en contra de la salud de la gente.

Elude tratar a fondo la cuestión cuando no es capaz de asumir el costo político que implica votar la prohibición del 2,4-d ester -el más barato pero también más volátil y, por ende, más dañino para la gente y el ambiente- y entonces propone ordenanzas que restringen el veneno en los meses que casi no se usa. Existen otros tipos de 2,4-d para usar, pero… son más costosos y afectan la rentabilidad. Entonces los abortos espontáneos, las malformaciones, la leucemia infanto-juvenil y los cánceres en gente joven quedan en segundo plano, después de la rentabilidad y la comodidad de este sistema productivo que enferma y mata.

n Qué se pospone

Pospone realizar acciones vinculadas con la salud de la gente y que establece la Ordenanza 3965/13 que está vigente: hacer análisis de agua, suelo y aire; contabilizar y hacer pública la información -al menos enviarla al Concejo Deliberante- acerca de los enfermos de cáncer y de otras enfermedades vinculadas con la carga de agrotóxicos que respiramos cada año en Trenque Lauquen: más de 1.500.000 litros/kilos en el partido. Interpelado por los Vecinos Autoconvocados de Treinta de Agosto, el intendente enumera las acciones que se están haciendo en esta materia, pero aclara que “hacerlas bien” lleva tiempo. ¿Cuántas campañas agrícolas más demandará poner en marcha el Comité de Tumores o el Campamento Sanitario en el Treinta?

Pospone así desarrollar una política que de verdad comience a cambiar la situación. Resulta incomprensible que el Poder Ejecutivo presente un proyecto de ordenanza en donde pide la prohibición del 2,4-d y que ni el mismo bloque del oficialismo lo trate; y que también solicite la modificación de un artículo de la ordenanza que pondría por fin límite a trasladar fuera de los centros poblados -en especial en Treinta de Agosto- de las empresas que acopian agrotóxicos en plena ciudad pero que tampoco lo trate. ¿Por qué habrán sido presentados? ¿Por qué cambiaron de opinión el Ejecutivo y el bloque de concejales oficialistas sobre estos proyectos? ¿Podrá haber influido una nota presentada por la SRTL al respecto?

n Producción contaminante

Maquilla, a base de carteles, marketing y mucha prensa, las acciones de la Secretaría de Ambiente que son, o bien irrelevantes -ante la gravedad de la situación que estamos viviendo-, o bien profundizadoras de este modelo de producción contaminante. Las irrelevantes son la sobredosis de cursos, jornadas, encuentros, cartelería, seminarios, y “protocolos” sin validez legal en donde parece que se hace. Las que profundizan este sistema productivo son la creación de los CAT -donde todos los vecinos que son fumigados deben poner dinero -de sus impuestos- para pagarles a los productores y a las empresas que venden agroquímicos la deposición final de los envases-; la manipulación de un pretendido “Consejo Asesor de Ambiente” del que actualmente no se sabe ni por quién está conformado, ni lo que trata en las reuniones -ya no se hace pública la información en la web municipal-; la falta de creación de una policía ambiental prometida por Fernández en su primer discurso en el Concejo Deliberante, entre otras cuestiones.

Por todo lo expresado, consideramos que la restricción de octubre a marzo del 2,4-d ester elude y pospone tratar seriamente el problema e intenta ser un maquillaje, ni siquiera suficiente, para tapar la enfermedad que nos circunda -sobre la que días atrás Lipolcc nos alertaba en los medios locales, en particular sobre la complejidad de los cánceres en gente joven.

Por último, consideramos que un concurso de ideas ambientales -como el que promueve la Secretaría de Ambiente- puede ser un buen proyecto que intente poner el tema del ambiente en la agenda de los chicos, de la familia y la escuela, pero se transforma en una burla cuando al mismo tiempo no se realizan otras acciones más urgente e importantes para los chicos: que dejen de fumigarlos y que puedan respirar aire sin venenos. Ni siquiera como sociedad y como adultos -que se supone protegen a su infancia- nos hemos ocupado de conocer cuántos niños tenemos enfermos con cáncer; qué aire respiran; qué agua se toma en las escuelas rurales; a cuántos metros se los fumiga y cuántas veces al año. Mientras algo de esto no suceda, nada habrá cambiado.