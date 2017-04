Vecinos Autoconvocados de 30 de Agosto impulsaron un reclamo judicial

Los Vecinos Autoconvocados de 30 de Agosto han iniciado acciones legales contra la Municipalidad de Trenque Lauquen a los efectos de lograr el inmediato traslado de la empresa Agroservicios Pampeanos SA y la urgente realización de un campamento sanitario en la comunidad, informó ayer el abogado Mariano Martínez Elhelou, patrocinante de los vecinos.

En la nota remitida a La Opinión, el profesional comentó que “debido al gran impacto mediático y social que han tenido estos reclamos en los meses recientes, y principalmente porque se trata de un proceso judicial cuyo desenlace puede influir en la vida de muchas personas (no sólo de Treinta de Agosto), resulta recomendable la difusión de su existencia en los medios masivos de comunicación de la zona”.

En este sentido dijo que “así lo ha sugerido en el expediente el magistrado interviniente, el Dr. Pablo C. Germain, con el fin de favorecer la participación de todos aquellos sujetos que puedan sentirse parte del grupo afectado, o que puedan entenderse perjudicados por las posibles medidas que se dicten en el juicio”.

Recordó también que la causa está radicada en el Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, a cargo del Dr. Pablo C. Germain, Secretaría del Dr. Ezequiel Caride, y está caratulada como “Rial, María y otros c/ Municipalidad de Trenque Lauquen s/ Amparo”, Expte. n° 9378.