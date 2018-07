Vecino de 30 de Agosto que aparece en los listados salió aclarar que nunca colaboró

En medio de las denuncias por los denominados “aportantes truchos” a las campañas electorales de Cambiemos de 2015 y 2017, el vecino de 30 de Agosto, Luis Alberto Giambrone, quien aparece en dos listados que comenzaron a circular por estos días salió a aclarar que “nunca colaboró con la campaña de Cambiemos” y que no milita en ningún partido político.

El vecino, de oficio transportista, dijo que lo sorprendió encontrarse en los listados que se hicieron públicos a partir de un informe realizado por Unidad Ciudadana y que surgió de lo revelado por la Comisión Nacional Electoral y la comparación de datos con el padrón electoral de Trenque Lauquen.

Asimismo reconoció que la situación lo incomoda ya que tiene que salir a aclarar algo de lo que nunca formó parte.

En diálogo con La Opinión, Giambrone asegura desconocer de dónde salió su nombre ya que “no estoy afiliado a ningún partido político, nunca participé en una campaña, ni siquiera he estado en una charla”.

Su nombre y apellido figura en dos listados, uno que hace referencia a los supuestos aportantes de 2015 con un monto de $36.000 y el otro al de 2017 con un aporte de 9.000 pesos, algo que fue totalmente desmentido por este vecino de Treinta de Agosto.

En este marco reconoció que esto le causó malestar e incomodidad porque ha tenido que salir a aclarar la situación ante algunos comentarios sobre todo en tono de cargada que ha tenido que escuchar por estos días desde que comenzaron a circular los listados.

“Uno se siente incómodo, porque si bien mis amigos saben que no fui yo, hay gente que no me conoce y tengo que estar aclarando esta situación cuando yo no tengo nada que ver con esto”, remarcó.

n Pedido de renuncia

Cabe recordar que en medio de una catarata de denuncias por la aparición de más de 800 casos de “aportantes truchos” a la campaña electoral de Cambiemos del año 2017, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal le pidió la renuncia “preventiva” a la contadora María Fernanda Inza, a la que hace menos de una semana había designado al frente de la Contaduría General de Gobierno.

“Le he pedido la renuncia a la contadora Fernanda Inza al cargo de la Contaduría General del Gobierno de la Provincia”, prosiguió la mandataria bonaerense, quien recordó que la ex funcionaria, que además es tesorera del PRO bonaerense, formó parte del equipo de rendición de campaña “pero más allá de eso, hace muchos años que trabaja conmigo, la conozco, confío en ella” y dijo no tener “ningún elemento objetivo que demuestre su involucramiento en este caso”.

En ese punto, Vidal buscó aclarar que el pedido de renuncia preventiva “responde a mostrar que no somos todos lo mismo” porque cuando “la gente votó Cambiemos” en ese distrito en el año 2015, “no votó solamente un cambio de espacio político, de políticas concretas o de genero” sino que también “votó un cambio de valores” y es merced a ello “que le pedí la renuncia a Fernanda hasta tanto todo esto se aclare en la justicia”.

Vidal debió salir a anunciar estas medidas ante la escalada que alcanzó la investigación que desde hace más de un mes viene realizando El Destape Web, que terminó desnudando una presunta maniobra de Cambiemos en el marco de la campaña electoral de mediano término de 2017.