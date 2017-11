Varios proyectos para el Ñanco Lauquen

Tras la visita de las autoridades provinciales de Aeronáutica al aeródromo local en el marco de la cual el municipio presentó un proyecto de repavimentación y balizamiento de la pista por un monto total de $32.000.000, el intendente Miguel Fernández se reunió con autoridades del Aercoclub para informarles algunas de las ideas que el Ejecutivo tiene planeadas para llevar a cabo en el predio de la institución, entre las que se incluye el traslado de la Patrulla Rural y la posible llegada de una aerolínea Low Cost.

En diálogo con La Opinión el presidente del Aeroclub, Carlos Cayzac y el secretario de la entidad, Alejandro León señalaron que se trató de una reunión “muy positiva”.

n Reunión

Al respecto León comentó que “la reunión con el intendente fue muy positiva, principalmente se abordaron temas vinculados a la pista del Ñanco Lauquen y de un par de ideas que tiene la municipalidad con respecto al predio”.

En este sentido, León explicó que “el intendente nos consultó sobre la parte aeronáutica y la idea es continuar trabajando conjuntamente a medida que avancen los proyectos que por ahora son solo ideas”.

Y destacó que una de las iniciativas del Ejecutivo es la de “instalar delante de la aero estación el predio para la patrulla rural y el de mejorar el mantenimiento de ese sector del predio”.

n Pista

Por otra parte desde el Aeroclub señalaron que “nosotros hablamos un poco de la pista, le explicamos al intendente que está operativa y cuenta con balizamiento. Y la idea del municipio es re-pavimentarla y mejorarla, eso quedó bien claro”.

En cuanto al mantenimiento del predio “el pedido nuestro fue la colaboración del municipio que no tuvo ningún problema en cuanto a la maquinaria para esas tareas”.

Por otra parte agregaron que “el intendente también nos manifestó la idea de traer una línea aérea de bajo costo pero todos son proyectos e ideas que aún se están trabajando. Y después hay otras ideas que vamos a ir charlando cada vez que nos requieran para asesorarlos desde la parte aeronáutica”.

n Low Cost

Con respecto a la posible llegada de una Low Cost, desde la institución aseguraron que “es algo que como club no lo podemos hacer, pero el municipio sí. Y además creemos que sería algo muy bueno que la tuviéramos en Trenque Lauquen y sería muy importante para toda la región”.

Con respecto a las condiciones del predio ante una eventual llegada de una línea aérea de bajo costo indicaron que “la aeroestación está en condiciones y con poco uso. Muchas veces se usa para la espera de los pilotos cuando vienen en un vuelo sanitario. Hay un salón sanitario que se les abre para que no esperen en el avión o en la pista, que tiene baño y cocina, entonces ya estaría preparado para comenzar a trabajar en el caso de que esta iniciativa prospere”

Consultados sobre el proyecto de reacondicionamiento de la pista presentado por el Ejecutivo ante las autoridades de aeronáutica que costaría $32.000.000 los entrevistados señalaron que “es un tema que maneja la provincia porque la pista es provincial y el municipio y mucho menos nosotros tenemos poder de decisión. Y además las obras tienen que cumplir ciertos requisitos y reglamentaciones porque por ejemplo la pista no puede ser hecha con cualquier asfalto”.

n Interés

Por otra parte aseguraron que el intendente “mostró un total interés y respeto en cuanto a nuestras opiniones. Porque creemos que antes de hacer algo hay que ir paso a paso y no tomar decisiones que después no sean convenientes para las dos partes. Nos faltaba tener el contacto con el intendente para saber qué era lo que pensaba él tras la visita de las autoridades de Aeronáutica y también ver en qué posición quedábamos nosotros en todo esto pero quedó todo aclarado”.

En este sentido destacaron que “los proyectos son todos ahora del municipio. El aeroclub sigue funcionando como tal, con la escuela de vuelo y las tareas de mantenimiento del predio. Y el municipio está interesado en la parte que pertenece a Provincia, es decir la pista y la entrada sobre la ruta 33 que es el ingreso al Ñanco Lauquen”.

n Patrulla Rural

En tanto que el titular de la Patrulla Rural de Trenque Lauquen, Carlos Sagardoy se refirió al posible traslado del destacamento al predio del Ñanco Lauquen y aseguró que “la única información que tenemos nosotros es que nos van a trasladar del lugar donde estamos actualmente aunque no sabemos dónde vamos a ser reubicados”.

En este sentido indicó que el traslado se debe a que la actual sede de la Patrulla Rural se encuentra ubicada en la zona donde se instalará el horno pirolítico del Prolim y por tal motivo nos tendríamos que mover. Pero sobre el lugar donde seríamos trasladados no tenemos información oficial ni tampoco plazos para la reubicación”.