Varios proyectos de la mano del nuevo grupo a cargo de Cuero de Zorro

Luego de que el Municipio otorgara la concesión de Cuero de Zorro a un grupo de cuatro vecinos que se presentó a la licitación correspondiente, desde este fin de semana se podrán ver algunos cambios en la laguna y sus alrededores con el inicio de la propuesta de estos emprendedores.

Rubén Guidi, Germán Reyes, Mauricio Ciarico y Héctor Delgado fueron quienes presentaron la propuesta nº 2 en la licitación, con la que ganaron, y es así que sus planes para el predio ubicado sobre la Ruta 33, tanto para el invierno como para el verano comienzan a tomar rumbo.

Con todo esto, a partir de este fin de semana comenzará a trabajar la nueva concesión y se verán algunos cambios. Así Germán Reyes, uno de los ahora responsables de la laguna, la parcela del camping, la bajada de lancha, la filetera y la proveeduría, explicó cuáles son las ideas que hay para esta nueva etapa de Cuero de Zorro. “Nos encontramos con un lugar que no está como se merece, que trae gente de todos lados, porque Trenque Lauquen es conocido por la pesca en Cuero de Zorro, por eso ahora, en la temporada de invierno nos vamos a centrar en la pesca deportiva, aunque eso no quita que no haya ideas para actividades de verano, para que el lugar se aproveche como balneario entre otras cosas”, anticipó.

Instalaciones

Así, para este invierno se apunta con el nuevo proyecto a “en lo inmediato contar con una buena proveeduría, algo que hace bastante tiempo no hay”. “La gente pide una proveeduría siempre que va a un lugar como este, y también se buscará contar con una buena filetera, porque la mayoría de los pescadores quiere alguien que les preste este servicio”, comentó.

Aunque en lo inmediato, hasta que se concreten las obras para prestar esos servicios en un lugar apropiado, en el caso de la proveeduría se instalará una casilla o un gazebo con los elementos más básicos para los días de pesca, a la vez que cuando se cuente con las instalaciones apropiadas el servicio será más importante. Mientras que con la filetera se va a acondicionar un lugar para que inicialmente esté cómodo el filetero, pero es algo que “desde el día 1 es indispensable”, según destacó Reyes.

Además, según comentó el entrevistado, “por el momento hay baños químicos, pero se van a hacer nuevos, con duchas, para que queden para el verano más que nada, cuando la gente se mete al agua, ya que los baños originales se han estropeado por el avance del agua y están en desuso”.

Valores

Por otro lado, a partir de este fin de semana se brindará nuevamente el servicio de bajada de lancha ya que la nueva administración incorporó un tractor para este fin. “Se brindará el rol de navegación, que es obligatorio, lo tiene que tener cualquier lancha para navegar, y tendrá un valor de 350 pesos, pero dentro de ese costo estará incluida la bajada de lancha también”, señaló Reyes.

En tanto, respecto a la entrada, no habría grandes variaciones en el precio, ya que hasta ahora se venía cobrando $40 a los vecinos de Trenque Lauquen y $80 a los visitantes, y de implementarse una modificación, no irá más allá de los $50 y los $100 respectivamente. A la vez que los jubilados podrán ingresar gratis, y tampoco se cobrará por los autos.

Actividad en verano

Pensando en las actividades más propias del verano, desde la nueva administración de Cuero de Zorro se explicó que “se piensa en darle lugar al kayac, al windsurf, al kitesurf, actividades que tienen mucha adhesión, y son propuestas importantes para un lugar como éste, que además es muy accesible por ruta”.

También se destaca que “va a haber muchas cosas para el verano”, y que “en un principio la idea es que funcione como balneario, sobre todo para la gente que no tiene la posibilidad de veranear en otros lugares, para que pueda escaparse los fines de semana a la laguna”, según se apuntó.

A la vez, se explicó que por cuestiones de las características del terreno del predio de Cuero de Zorro se buscará aprovechar los lugares de costa con playa y buena superficie de arena. “En estos lugares será donde se va a habilitar el balneario, porque serán los mejores espacios”, indicaron.