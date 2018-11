Varios podios locales en “Las Mellizas” de Pehuajó

En la misma se llevaron a cabo las finales de las clases 110cc. Escuela, 150cc. Juniors, 150cc. Menores, 150cc. Mayores, 250cc. Pesados y 250cc. Livianos. Y solo en dos categorías no se pudieron completar la segundas competencias ya que la pista, sumado al intenso viento y calor, no estaba 100 por ciento apta y no iba a aguantar. Así muchos kartistas trenquelauquenses se hicieron presentes cosechando victorias y podios.

Protagonismo

En 110cc. Escuela el piloto local Jaime Font tuvo un fin de semana positivo. Se quedó con la Final 2, seguido por Mateo Rossell e Isaías Martín, mientras que fue tercero en la Final 1, ganada por el pellegrinense Martín.

La categoría 150cc. Juniors sólo pudo completar una carrera, donde Santiago Plaul Delgado se quedó con el triunfo donde el podio fue completado por Máximo Evans Weiss y Juan Francisco Fiel. Y los pilotos de Trenque Lauquen fueron: 6º Font, 8º Deltour y 11º Tiseira.

Por el lado de 150cc. Menores hubo podios con fuerte dominio local. La primera carrera quedó en manos del trenquelauquense Emanuel Biasotti, seguido por Federico Viñales y el local Agustín Velázquez; además cuarto fue Juan Pablo Hernández. Y Bernardo Pasos dominó la segunda competencia y el podio nuevamente tuvo protagonismo con Velázquez y Hernández. Además, fueron 5º Biasotti y 6º Cueli.

Más triunfos

Juan Pablo Beratz se quedó con la Final 1 en 150cc. Mayores, seguido por el kartista local Ariel González y Ricardo Grottoli, mientras que la Final 2 fue para Marcos Ledo.

En la única competencia de 250cc. Pesados la victoria fue para Martín García y el podio terminó completado por los trenquelauquenses Diego Cobo y Ariel González; en tanto que Gustavo Sayago fue 6º.

Marcelo Alomar también dejó en alto a Trenque Lauquen al quedarse con la primera competencia en 250cc. Liviano, escoltado también por el local Ignacio Testardini y Ricardo Grottoli. Y la segunda competencia quedó en manos de Gustavo Prestifilipo (2º De Toffoli y 3º Grottoli), siendo 4º Testardini y 7º Alomar.

La última

Por otro lado, la Fecha Coronación ya tiene día y escenario. Será el 24 y 25 de noviembre en el “Roli Pinto” de Trenque Lauquen y contará con puntaje doble.

De esa manera, hay varios candidatos al título en las categorías del Prokart Salliqueló cerrando así la temporada 2018.