Varios distritos estuvieron sin luz durante 14 horas

Según explicaron diferentes autoridades de diversas instituciones consultadas, el problema se originó en la línea de 66kw que une Trenque Lauquen con Tres Lomas y afecto a Pellegrini, Tres Lomas y Salliqueló, así como a la localidad de Garré, ubicada dentro de los partidos de Trenque Lauque y Guaminí. En tanto, una suposición es que el problema se habría dado por el corte de un cable producto de la tormenta que pasó por la región el lunes a la noche.

Lo comprobado concretamente es que se cortó un cable en cercanías a la ciudad de Trenque Lauquen que lleva energía con dirección a Tres Lomas, por eso la primera de estas dos localidades no sufrió consecuencias, aunque sí otras varias que forman parte del circuito en tramos posteriores.

N Arreglo

En este marco, personal de EDEN (Empresa Distribuidora de Energía Norte SA), la compañía distribuidora de energía eléctrica que abastece a Pellegrini, Tres Lomas y Salliqueló, buscó la falla, y según explicó el secretario de Gobierno del Municipio pellegrinense, Alberto Genovart, sobre las 11.30 de ayer se restableció el servicio. “Hubo un corte en la red de Trenque Lauquen a Tres Lomas. Había un cable cortado que lo encontraron a la mañana, trabajaron más o menos 2 horas y media, y pudo volver todo a la normalidad”, explicó.

Además el funcionario agregó que no se informó nada oficialmente al Municipio de Pellegrini sobre las causas del corte en el cableado, aunque las suposiciones marcan que esto pudo darse producto de la tormenta del lunes a la noche.

Por otro lado, Genovart comentó que a pesar de la gran cantidad de horas por las que se extendió el corte de energía, el mismo no trajo mayores complicaciones.

De todas formas, el inconveniente le trajo algunos dolores de cabeza principalmente a comerciantes de ciertos alimentos y otros productos que requieren de mantenimiento con equipos de frío, aunque de todas formas los problemas no fueron grandes a nivel general en este sentido.

N Garré

En el caso de Garré, la energía volvió antes que en las otras localidades, cuando faltaban algunos minutos para las 10 de la mañana, a partir de que la Cooperativa de Electricidad de Trenque Lauquen activó una línea de alimentación alternativa que se extiende desde Girodías.

Habitualmente Garré se nutre de energía por una línea que llega desde la subestación de Victorino de la Plaza, proveniente de Tres Lomas, mientras que en este caso se pudo activar una opción alternativa que permitió a los vecinos de esa localidad acceder al servicio antes que se resuelva el problema eléctrico que había causado el corte.