Varias propuestas para potenciar el turismo regional

La Casa de la Historia y la Cultura fue el escenario del segundo encuentro del año del Consejo Provincial de Turismo (COPROTUR) que contó con la presencia del subsecretario provincial de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, Ignacio Crotto; el intendente municipal Miguel Fernández y los representantes de los siete polos que integran los municipios según la cercanía territorial.

Crotto explicó que “el Consejo Provincial de Turismo se formó por ley hace unos años atrás y está integrado por la Subsecretaría, los municipios que están divididos en 7 polos, representantes del sector privado, la Cámara Provincial de Turismo, el Colegio de Profesionales de Turismo y las Universidades. La idea es entre todos decidir las políticas turísticas de la provincia de Buenos Aires”.

Asimismo agregó que “cuando le toca la voz al representante del polo, éste presenta las distintas propuestas. Algunas cosas se votan y otras son para trabajar a corto plazo; entonces ahora lo que se va a hacer es presentar las propuestas para ser trabajadas”.

Según Crotto, en las jornadas del Consejo, principalmente se trabaja la promoción, capacitación, fiestas populares, entre otras actividades turísticas.

“Las acciones que vamos a proyectar ahora están relacionadas con: Caminos y Sabores, Rural de Palermo, Feria Internacional de Turismo y vacaciones de invierno”.

La apertura del encuentro estuvo a cargo del jefe comunal, Miguel Fernández quien manifestó una enorme satisfacción de que Trenque Lauquen sea sede del encuentro, al tiempo que agradeció la presencia de autoridades provinciales y representantes de los polos turísticos. “Tenemos desventajas porque no hemos sido favorecidos por atributos naturales, pero estamos convencidos que tenemos una enorme creatividad y que tenemos nichos de desarrollo turístico que podemos explorar, potenciar a nivel local y regional y ofrecérselo a la provincia y al país”.

Agregó que “cada uno de nuestros pueblos tiene algo particular que lo diferencia y lo puede desarrollar, necesitamos la integración regional y el acompañamiento de Provincia y Nación. Tengo la sensación, por lo que me transmite la directora de Turismo y el secretario de Producción que los resultados se van viendo, que vamos avanzando y que podemos consolidar el desarrollo turístico de nuestras regiones”.

Seguidamente, Crotto presentó la estrategia Provincial Turística e inició la jornada del Consejo.