Varias obras en marcha y muchos vecinos que pierden la paciencia

Veredas destruidas, enormes pozos en las calles, carteles indicadores con la leyenda “disculpe las molestias, estamos trabajando” pueden apreciarse en distintos puntos de Trenque Lauquen debido a la importante cantidad de obras, sumamente necesarias, que la Municipalidad decidió realizar este año para garantizar el buen funcionamiento de los servicios.

No obstante, son muchos los vecinos que han manifestado su descontento con el hecho de contar, desde hace ya algunos meses, con las veredas rotas o con su calle cortada por obras que, según expresaron, “parecieran haber comenzado aunque nunca terminado”.

En este marco, cabe señalar que ya se ha empezado con el trabajo de reparación de varias veredas que debieron romperse para realizar los trabajos respectivos aunque esto no ha bastado para calmar los ánimos de muchos que ven que los días pasan y no hay una respuesta certera de cuándo comenzarán a arreglarse las de su cuadra.

Por otro lado, las quejas también comenzaron a hacerse escuchar debido al perjuicio en el tránsito que genera en aquellas calles donde una obra está en marcha. “La ciudad está toda rota”, afirman los más exagerados.

n Respuesta

Este medio hizo varias consultas al secretario de Obras y Servicios Públicos, Miguel Bulián, quien en todo momento expresó las intenciones de la comuna de realizar los arreglos respectivos de la forma más rápida posible aunque siempre respetando las necesarias etapas de las obras.

También, el director de Servicios Sanitarios de la Municipalidad, Domingo Lanciano, explicó los trabajos que hoy se realizan con el fin de comenzar a reparar las veredas. Consultado por La Opinión, comentó lo realizado en la vereda del Teatro Español, en Uruguay entre Villegas y Roca donde en los últimos días personal municipal trabajó arduamente. “Esto forma parte del recambio de cañerías, una obra que financia la DIPAC (Dirección Provincial de Servicios Públicos de Agua y Cloaca), en este momento ya se hizo el recambio en esta cuadra y ahora se está haciendo la limpieza para dejar la cuadra prolija previo a la reposición de la vereda que se hará una vez que esté hecha la prueba de hidráulica de las cañerías. Calculamos que dentro de los quince días, aproximadamente, se realizará este último trabajo”, explicó.

n Más trabajos

Por otro lado, informó que estos trabajos también avanzan en otras arterias. “Sobre calle San Martín ya se han hecho las veredas, en calle Roca ya está finalizada la cañería a la espera de la prueba de hidráulica y ahora estamos trabajando las cuadras transversales entre Roca y San Martín”, dijo antes de destacar que “lo que pasa es que para poder tapar la vereda, por una cuestión constructiva, hay que esperar a que estén hechas las pruebas de las cañerías, y por eso había retraso en la reparación de las veredas. Ya están trabajando en el recambio en Pereyra Rosas y se viene limpiando y emprolijando en otras veredas para, si bien aún no se estaría realizando la terminación definitiva, por lo menos que éstas queden prolijas y transitables, sobre todo en el centro”.

n Etapas

Respecto de otras obras que se realizan en Trenque Lauquen y que, según la queja de los vecinos, parecieran no terminarse, Lanciano explicó que responde a “las etapas naturales de obras de estas características. Por ejemplo, en el canal grande que se está realizando en la calle Maldonado si bien el conducto ya está hecho y se ha habilitado para el tránsito resta hacer todas las bocas de registro, es decir, los pequeños accesos de agua de cada esquina hacia el conducto principal, pero como el conducto principal no está habilitado todavía no podemos hacer ese acceso porque estaríamos llenando de agua un caño que no tiene salida. Lamentablemente hay que esperar un poco. Lo mismo ocurre con el colector cloacal sur, se está avanzando y si bien se va tapando siempre hay dos cuadras que son en las que se va a ir trabajando y habrá que esperar a que se termine la obra”.

Por último, expresó que “además, tanto en la obra de Maldonado como el colector sur hay depresión de napas y entonces unos quince días antes de empezar a trabajar están las bombas que tiran permanentemente y eso también les molesta un poco a los vecinos”.