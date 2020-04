“Vamos a seguir los mismos lineamientos con los que se viene trabajando hasta hoy”

En diálogo con La Opinión, la flamante titular de la Comisaría de la Mujer y la Familia de Trenque Lauquen, Sandra De San Fernando, habló sobre las expectativas y lineamientos de trabajo para su gestión al frente de la dependencia.

En este sentido aseguró que se continuará trabajando de la misma manera, destacó la muy buena gestión de su antecesora, Sandra Beldrío, y se mostró contenta de enfrentar el desafío de conducir una dependencia en la cual se registran el doble de denuncias que en su par de Rivadavia, donde estaba trabajando.

n Trayectoria

En primer lugar De San Fernando recordó su trayectoria dentro de la fuerza policial y señaló: “Llevo 21 años dentro de la profesión. Trabajé ocho años en la Comisaria distrital de Trenque Lauquen y luego fui trasladada y quedé a cargo de la Comisaria de la Mujer de Rivadavia, donde estuve 9 años y medio a cargo de dicha dependencia”.

En este sentido la entrevistada detalló que conoce la función y agregó que “los lineamientos de trabajo que se van a seguir van a ser los mismos que venia teniendo esta dependencia a cargo de la Cria. Sandra Beldrío”. Asimismo explicó que “esta Comisaría depende de la División Zonal de Política de Género de Trenque Lauquen, que está compuesta por 14 comisarias y una Oficina de Violencia que está en Treinta de Agosto. Y en cuanto a la gestión no cambia en absolutamente nada”, remarcando: “Fue llevada muy bien por la anterior comisaria, que hizo una muy buena gestión, y yo voy a intentar seguir en la misma linea”.

n Emociones

Por otra parte De San Fernando destacó: “Con Sandra Beldrío aparte de ser compañeras de trabajo en la temática de violencia de género en la Superintendencia de Política de Género también fuimos compañeras de promoción y somos amigas en lo personal. Y reemplazarla me generó un montón de emociones”.

n Experiencia

Con respecto a su anterior trabajo al frente de la Comisaria de la Mujer de Rivadavia, De San Fernando sostuvo: “Esa comisaría fue creada prácticamente por mí. La inicié yo con el personal de allá, se fue construyendo en estos nueve años y medio. Para mí es como mí comisaría. La vimos nacer, crecer, e hicimos todo lo posible para enaltecerla y visibilizarla. La siento muy mía y costó decidirme y venir a trabajar a acá. Tuve muchos sentimientos encontrados. Fue difícil pero estoy contenta y espero estar a la altura de las circunstancias”.

n Reuniones

Por otra parte la comisaria reconoció: “Con esto de la cuarentena no he tenido aun las reuniones con los juzgados, fiscalías, y las instituciones intermedias para seguir trabajando en red, para que me conozcan y coordinar cómo vamos a trabajar de ahora en adelante. No va a variar demasiado lo que se venia haciendo porque en la temática de género se trabaja en todos los lugares de manera parecida”.

Sin embargo reconoció que la diferencia se encuentra en el volumen de denuncias que se realizan a nivel local. “Trenque Lauquen tiene 50 mil habitantes y Rivadavia 17 mil, entonces por una cuestión demográfica el número de denuncias acá es mayor y en promedio es el doble”, indicó.

n Agradecimientos

Por último la funcionaria agradeció a los rivadavienses por hacerla “parte de esa sociedad” y tratarla como la trataron. Y a los trenquelauquenses decirles que las puertas de la Comisaría “están abiertas para todos”. “Una vez que pase la cuarentena, trazaremos los lineamientos de la gestión con el objetivo de continuar con la red de trabajo que ya está formada y muy bien gracias a la anterior gestión. Solo resta presentarme y tratar de unificar criterios de trabajo con cada institución”, cerró.