“Vamos a seguir, la idea es aguantar y subsistir lo que más se pueda hasta que podamos volver a abrir”

El último fin de semana, varios de los comercios de Trenque Lauquen que optaron por reinventarse y generar la oferta de nuevos productos y servicios para poder subsistir durante este tiempo de pandemia y aislamiento social, tuvieron su primera prueba en el mercado local. Y en líneas generales, todos los comerciantes consultados por La Opinión señalaron que estos primeros días de venta fueron positivos y que los vecinos respondieron de buena manera a sus propuestas. No obstante, se mostraron cautos al responder sobre cómo prevén que continuará el movimiento durante las próximas semanas y meses, y si las ventas alcanzarán para poder afrontar los gastos más esenciales.

De la misma manera, todos afirmaron que el objetivo es resistir este momento hasta que toda la actividad se normalice y puedan volver a trabajar como lo hacían antes de la llegada del Covid-19 a la Argentina.

“Buena respuesta”

Roxana Cam, la vecina propietaria de un salón de eventos que decidió armar una cooperativa de cocina y venta de comidas con sus empleados para afrontar este difícil contexto, contó: “Arrancamos el lunes 25 de mayo con una pollada y, en ese primer día de trabajo, se vendieron 50 pollos. En lo que respecta a la respuesta de la gente, puedo decir que estuvo muy buena; si bien esperábamos vender mucho más para tener más diferencia, creo que, para arrancar, estuvo bien. Además, tuvimos en cuenta el tema de las ofertas de locro que se hicieron para ese mismo día ya que hubo muchas y en muchos lados. Pero, teniendo en cuenta que es el comienzo de este nuevo emprendimiento, la aceptación estuvo buena”.

Roxana comentó además el buen gesto de otros comerciantes de la ciudad quienes “se sumaron tanto sea para dar una mano con varias cosas como lo fue el tema de folletería que se hizo para repartir en todos los negocios”. “La casa de las fotocopias ubicada en la calle Quintana nos donó las fotocopias y con el tema de la leña y los pollos también tuvimos una rebaja”, resaltó la entrevistada.

Protocolo

En lo que respecta a la metodología de trabajo, la vecina contó: “Armamos un grupo reducido para trabajar en el marco de un protocolo que se envió a (la secretaria de Producción) Clarisa Fabris y (al jefe distrital de Policía) Marco Antonio Arregui, y un protocolo para trabajar afuera con sillas para mantener el distanciamiento y se iba haciendo pasar a una sola persona por la salida de emergencia y se salía por la otra”.

Roxana no duda en afirmar que “en cuanto a la primera pollada, la verdad que todos los chicos estaban muy felices”. “Fue bueno volver a nuestro lugar de trabajo, volver a vernos, por suerte siempre manteniendo la distancia y el protocolo que también nos costó. Pero, en líneas generales, esta primera experiencia fue positiva”, aseguró.

La continuidad

Respecto de cómo prevé que continuará este nuevo emprendimiento durante los meses que siguen, la vecina comentó: “Vamos a seguir, no vamos a bajar los brazos. Arrancamos con pastas para este nuevo fin de semana para vender y vamos a seguir con la cooperativa hasta que se levante esto y podamos volver a trabajar como lo veníamos haciendo antes de la cuarentena”.

Además agregó: “En cuando a la continuidad que proyectamos, si bien vamos a seguir trabajando porque no nos queda otra y voy a buscar las soluciones habidas y por haber para ayudar a mi gente ya que nadie nos ayuda, sé también que hay mucha competencia en el campo gastronómico. Pero vamos a seguir, la idea es poder aguantar y subsistir lo que más se pueda hasta que podamos volver a abrir. La esperanza la tenemos y vamos a seguir en esa lucha”.

“Se está moviendo”

Jimena Colla, por su lado, está al frente, junto con los demás integrantes de su familia, de la conocida panchería ubicada en calle Mariano Moreno casi Villegas. “Se está moviendo un poco más, veo que hay más movimiento de gente o, a lo mejor, nosotros empezamos a trabajar más, no sé los demás comercios -opinó-. Gracias a Dios, nos está yendo un poquito mejor, llegamos a pagar las cuentas. Pero el tema es que trabajamos muchas horas y por eso podemos llegar. El fin de semana yo tuve que quedarme a cocinar en la panchería y salió mi marido a vender. Estamos todo el día trabajando, pero, dentro de todo, podemos ver más movimiento o la gente se enteró de que empezamos a trabajar a la mañana y se acerca”, dijo antes de contar: “Ahora empecé a vender en los negocios, con la venta de alfajorcitos y tortas nos las estamos rebuscando más. Con el tema panchos no, está muy tranquilo, vendemos dos o tres panchos a la noche, pero está muy tranquilo”.

Por último, finalizó señalando que “en general, se está trabajando un poquito mejor”. “Por eso hoy ya podemos cerrar los martes a la noche, sobre todo para descansar la cabeza”, culminó.

Hace algunas semanas, la Cámara de Comercio e Industria de Trenque Lauquen realizó una encuesta basándose en 171 comerciantes de todo el distrito para conocer cuál había sido el resultado de los primeros días de ventas bajo la modalidad online. Estos datos fueron oportunamente brindados a La Opinión y arrojaron los siguientes resultados generales: La primera consulta realizada fue a través de la siguiente pregunta: “¿Pudiste vender on line?”. En este marco, un 52,1% respondió afirmativamente mientras que el 47,9% lo hizo negativamente.

La segunda pregunta fue: “¿Cómo te fue con la venta?” En este punto, un 52,1% afirmó haberle ido mal bajo esta modalidad. En tanto, un 21,1% respondió que le fue bien; un 21,1% calificó como regular las ventas obtenidas en este primer periodo y sólo un 5,6% afirmó haberle ido muy bien.

En aquel momento, este medio tomó contacto con comerciantes de la ciudad los cuales habían comenzado a trabajar bajo esta modalidad y, además, formaban parte de la aplicación de venta online Dishi lanzada por el Municipio local. Las opiniones de los comerciantes, en aquella oportunidad, fueron dispares. Algunos señalaron que los clientes habían recibido muy bien esta forma de venta mientras que, otros, afirmaron que aún era muy prematuro hacer un análisis al respecto y que había que esperar algunas semanas para ver de qué manera la gente se iba “amigando” con esta nueva forma de venta. Uno de estos últimos fue el vecino Agustín Martínez, quien desde hace años está al frente de una conocida tienda de ropa céntrica. Y él fue consultado ayer por este medio sobre cómo está la situación hoy, a más de un mes de que se presentara la citada aplicación.

“Con respecto a la venta online, hemos tenido algunas consultas que después derivaron en una venta concreta; pero venta directa online no estamos teniendo. Sí hemos tenido muchas consultas luego de las cuales las personas se acercan al negocio y, sin dudas, es una herramienta más de venta. Pero, en mi experiencia personal, no ha funcionado perfectamente el sistema de venta online, al menos por el momento”, afirmó. “Fundamental”

Con estos mismos conceptos coincidieron otros comerciantes contactados por este medio, aunque, muy lejos de no encontrarle utilidad a esta la modalidad de venta, la calificaron como “fundamental” ya que las consultas recibidas fueron importantes y crecientes. No obstante, “aún falta que muchas de estas consultas comiencen a traducirse en ventas concretas”, según marcaron.