“Vamos a ganar y a traernos el título; eso es lo que más quiero”

El viernes 10 de agosto la púgil Laura Griffa tendrá una de las peleas más importantes es su carrera deportiva. Es que la “Joya” de la ciudad enfrentará en Catamarca a Marcela “Tigresa” Acuña por el Título Mundial de la categoría Súper Gallo de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

La pelea será a 10 asaltos y Laura ya se prepara para poder lograr un sueño que tanta espera. En tanto, en una conferencia de prensa para los medios locales que se brindó en Parrilla Lo de Pedro contó cómo se viene preparando.

De cara a lo que será la noche de la pelea, hoy Laura viajará a Junín y de ahí emprenderá camino hasta Catamarca. Irá acompañada por parte de su equipo y su promotor. Además remarca que lo hará de forma muy tranquila, en un motorhome. “Allá llegamos a una conferencia de prensa, previo a todo lo que conlleva un título del mundo, y el jueves será el turno del pesaje”, adelantó.

Preparación

En cuanto a la preparación para este desafío tan importante para su carrera, la deportista señala que todo se dio muy rápido. “Nos veníamos preparando muy bien, a pesar que la pelea salió dos semanas atrás, todo fue rápido. Solo me faltaba el guanteo, que no lo estaba haciendo por no tener una pelea fija, así que ni bien me avisaron por esta pelea por el Título del Mundo no dudamos. Me siento feliz, contenta y confiada. Siempre con la cabeza ganadora. Sé que tengo un equipo excelente que está siempre conmigo y me apoya. Nada puede fallar esa noche; sólo demostrar lo que venimos haciendo y dejar en claro a lo que vamos y qué es lo que quiero”, señaló Laura ante la prensa.

El día

Y un gran número de aficionados la acompañará a cumplir su sueño, destacándose que un ómnibus partirá desde la ciudad. “Acostumbrada a que vaya gente no estoy. He estado peleando de visitante y nunca acompañada por tanta gente que va a ir ahora. Va a ir gente en un micro y también particulares y de la zona, ya que tengo un profesor en Carlos Tejedor y 9 de Julio. Estoy feliz y contenta porque no voy a estar sola; voy a tener el apoyo de toda la gente de Trenque Lauquen y la zona”, remarcó “La Joya” y también agregó cuál será su plan de pelea apuntando: “Además del guanteo, más que nada debo entrar floja y llevarla. Ella ya tiene sus años y sé que el estado físico va a predominar esa noche. No la puedo dejar pensar porque es mucho más boxeadora que yo así que la idea es poderla llevar, tirar una buena cantidad de manos y cuidarme de la derecha, que es el fuerte de ella”.

Enfrente tendrá a “la pionera del boxeo”, como bien hace mención Laura, pero está confiada y decidida a traerse el título. “La rival es la Nº 1 y para mí es un gusto poder hacer una pelea con ella. Sabemos que es una excelente boxeadora y a mí no me bajonea en nada que tenga varias peleas. Nosotros vamos a ganar y a traernos el título, que es lo que quiero. Es una persona como yo, con dos piernas, dos manos. Y las dos estamos entrenando para poder ganar el título”, señaló la local.

Debilidades

En tanto, al equipo de Griffa se sumó la nutricionista Daiana Bajo y Laura señala que llega muy bien con el pesaje. “Me siento bien, nunca me sentí tan bien ante una pelea. Vengo haciendo las cosas bien y ya estamos en peso. Esperar a que llegue el jueves y esperar a subirme a la balanza es lo que falta”, contó.

En cuanto a las debilidades de su rival, el preparador físico Ezequiel Corea remarcó el intenso trabajo realizado por “La Joya”. “Por ahí la Tigresa empieza a quedarse en los últimos rounds. Ya a partir del cuarto o quinto si uno le da mucha dinámica, ella empieza a quedarse sin nafta. Vamos a ir con el plan nuestro más allá que ella nos proponga otra cosa. Laura tuvo más de 60 rounds de guanteo con un profesional que la ayudó al igual que mucha más gente. Entrenamos pensando que iba a llegar el momento; sabíamos que iba a llegar”, indicó quien además agregó: “No estamos ni con miedo ni con temor, con ansias de que se de la pelea”.