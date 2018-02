Vacunación contra la fiebre amarilla: hay 110 anotados

El Municipio recibirá hoy más dosis de la vacuna contra la fiebre amarilla que se está aplicando los jueves de 9 a 13 en el CAPS Ramón Carrillo ante la demanda que se ha registrado a nivel local de vecinos que piensan viajar a Brasil.

Desde el área de Salud Comunitaria se informó que la primera semana se aplicaron 56 dosis y el jueves pasado, unas 39. En tanto, ya hay alrededor de 110 personas anotadas para el próximo jueves y la otra semana.

Además se recordó que quienes quieran vacunarse deberán obtener un turno previamente al teléfono 424045.

n Prevención

Cabe señalar que ante los casos de fiebre amarilla en algunas zonas de Brasil, el Ministerio de Salud de la Nación recomienda que se aplique la vacuna contra la mencionada enfermedad a quienes viajen a los estados brasileños de Río de Janeiro, San Pablo, Espíritu Santo y Bahía y no tengan contraindicaciones.

En Argentina no hay circulación del virus de fiebre amarilla y el país cuenta con dosis disponibles para las personas que viajen a los estados indicados, debiendo marcarse que la vacuna se aplica una sola vez en la vida y se sugiere una consulta previa al médico.

Otro punto importante marca que no es necesaria la vacunación para aquellos que viajen tanto por tierra o por vía aérea a destinos situados en la costa de los estados de Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul y permanezcan menos de 72 horas en una zona de riesgo como escala de viaje.

n Contraindicaciones

Por otro lado, la aplicación de la vacuna está contraindicada para los menores de 6 meses; embarazadas; personas con antecedentes de alergia a cualquiera de los componentes de la misma como huevo, proteínas de pollo o gelatina; para quienes tengan alteraciones del sistema inmune, incluyendo la infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH); personas con enfermedad del timo, miastenia gravis, síndrome de Digeorge, tumores malignos, trasplantes de órganos y patologías que requieran tratamientos con inmunosupresores y/o inmunomoduladores.

Prevención

La fiebre amarilla es una enfermedad viral que se transmite a través de la picadura de algunas especies de mosquitos. Puede ser grave y provocar la muerte. Y al no contar con un tratamiento es importante prevenirla a través de la vacuna como así también por medio de la aplicación de repelentes, y el uso de ropa de mangas largas y de colores claros.

La vacuna es elaborada con virus atenuados y proporciona protección al cabo de 10 días de su aplicación. Es segura y raramente puede causar efectos adversos.

Además luego del viaje se recomienda consultar rápidamente al médico ante la aparición de síntomas como fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolor muscular, náuseas o vómitos.

Vacunatorios

En este marco, desde Región Sanitaria II se informaron los lugares de vacunación de toda la zona, uno de ellos en Pehuajó, los lunes y miércoles de 8 a 12 en el Hospital “Dr. J.C.Arámburu”. Y los días martes y jueves de 8 a 12 en el CAPS “José Hernández”, siendo las responsables, en Hospital, Wendi Alzamendi y Malvina Zarratea, y en el CAPS, Pamela Rodríguez.

Mientras que en Trenque Lauquen, como se marcó ya, se atiende de 9 a 13 en el Centro “Ramón Carrillo”, en calle Rivadavia al 1100.

Y en 9 de Julio se vacuna los miércoles de 6 a 12 en el Hospital “Julio De Vedia”.