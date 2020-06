Implementada la fase 5 de distanciamiento social y preventivo por la pandemia de coronavirus en Trenque Lauquen y muchos otros distritos de la región, cada vez tiene más peso la responsabilidad ciudadana a partir de que se van permitiendo con el correr de los días nuevas actividades. Entonces la aplicación de protocolos y el cumplimiento de las medidas sanitarias básicas se vuelve más importante aún, más allá de un panorama virológico tranquilo como el local.

Otras localidades con una situación totalmente controlada en los últimos días, mientras pensaban en profundizar flexibilizaciones, han tenido casos, como Villegas, Olavarría y Necochea, algo que demuestra que no hay que bajar la guardia totalmente más allá que se pueda avanzar en ciertos permisos.

La nueva instancia de DSPO ya se tradujo a nivel local en flexibilizaciones para las salidas recreativas y las actividades físicas bajo el sistema de clases, y se esperan prontas novedades similares para gastronómicos, artistas y comerciantes. Aunque en el anuncio de la implementación de la fase 5 el intendente Miguel Fernández destacó la importancia de “poder contener los focos” en caso que surjan. Y en este sentido señaló que “hay que perfeccionar la metodología del control de foco”. “Cuando aparezca el caso índice o el primer caso rápidamente ir a contener el foco y si somos eficaces en el control el impacto de ese caso positivo va a ser menor, si llegamos tarde se nos va a ir de las manos”, remarcó, apuntando: “Cada permiso que se otorgue va a ir de la mano de un protocolo sanitario y en caso de no cumplirse dicho protocolo vamos a proceder a clausurar la actividad”.

Asimismo el jefe comunal precisó que “también va a depender de todos nosotros poder sostener la actual situación; no hay ninguna victoria permanente y definitiva, tanto a nivel individual y también colectiva, porque ésta es una enfermedad que nos desafía en los dos planos y tiene que ver con aspectos que están fuertemente vinculados con la solidaridad”. Respecto de esta nueva etapa, Fernández consideró que “esto puede ser efímero porque no terminó la pandemia, hay que entender que esto va a ser largo y muy cambiante, que el logro de hoy puede dejar de serlo, como ha pasado en algunos municipios, como es el caso de Necochea, que tuvo casi dos meses sin virus y que de buenas a primeras pasó a tener 30 casos en tres días”. Por lo tanto señaló que “esto nos va a desafiar a cambiar hábitos y a mantenernos alerta durante mucho tiempo”.

Villegas

En Villegas, Distrito Interior marcó que desde que el viernes por la tarde se confirmó la presencia de Covid-19 en un paciente foráneo, la ciudad modificó su ritmo, su aspecto y sus disposiciones en el contexto de pandemia que se encuentra.

Lo ocurrido obligó al Municipio a retrotraer las medidas que lo ubicaban en la fase 4 habiendo anunciado la habilitaciones de reuniones familiares, la apertura de restaurantes, pubs, gimnasios y clases de danza, entre otras iniciativas, al mismo tiempo bloquear todas las entradas a la ciudad cabecera y pueblos, cosa que hasta el momento el intendente y sus colaboradores habían entendido que no era necesario al carecer de algún caso.

El paciente que dio positivo en el vecino distrito fue internado y aislado, sus contactos más cercanos cumplen aislamiento en sus viviendas, y dos enfermeras y la pequeña hija de una de ellas fueron hisopadas, dando negativo. A los restantes, asintomáticos, solamente se les tomará la muestra para analizar si en los días que les restan de cuarentena presentaran síntomas.

En tanto, en la mañana del sábado el intendente Campana junto a dos médicos que integran el Comité de Crisis anunciaron el bloqueo de los ingresos alternativos en todo el distrito y la habilitación de solamente dos entradas en el caso de la ciudad cabecera.

Olavarría

En Olavarría, sin casos de coronavirus desde el 5 abril, la situación permitía imaginar la semana pasada levantar el confinamiento en el distrito. Sin embargo, el miércoles pasado, el día en el que el intendente Ezequiel Galli preguntó si tenía sentido seguir con el aislamiento se confirmaron cuatro casos de Covid-19. 24 horas más tarde aparecieron otros cuatro infectados y se dio marcha atrás con las aspiraciones de flexibilización. Pero todo no quedó ahí ya que el sábado se confirmó que en Olavarría había a la fecha 33 casos activos. Y además el lunes a la noche junto al secretario de Salud, Germán Caputo, el intendente Galli confirmó 10 personas más con coronavirus en la ciudad y de esta manera ascendieron a 44 los casos totales activos en el distrito.

El Popular marcó que desde el Departamento Ejecutivo Municipal de Laprida se informó el fin de semana que dada la situación de los casos positivos en Olavarría y teniendo en cuenta que aún no se habían establecido la totalidad de los nexos epidemiológicos de las personas contagiadas, se recomendó no viajar a la mencionada ciudad o sólo hacerlo en casos o motivos de extrema necesidad.

Las novedades determinaron además que la ciudad de Olavarría vuelva a la fase 1 al menos hasta el 16 de junio, señalándose, según El Popular, que “los contagios fueron por encuentros sociales no permitidos, como asados”. En tanto, el regreso a la fase 1 significa que se dispone el cierre de Ia totalidad de los establecimientos comerciales e industriales del partido, siendo actividades exceptuadas las de supermercados, comercios de alimentos y bebidas de proximidad, farmacias, ferreterías, veterinarias, provisión de garrafas y leña, las vinculadas a la industria de alimentación, su cadena productiva e insumos, las de higiene personal y limpieza, las de servicios de lavandería y postales, entre otras.