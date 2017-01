Con la presencia de un nutrido grupo de radicales se desarrolló el miércoles pasado un acto homenaje al ex presidente de la Nación Dr. Arturo U. Illia, en el pasaje que lleva su nombre y por el que se accede al área de Cultura del municipio.

El acto fue presidido por el actual presidente del Comité de Distrito de la UCR, Francisco José Font quien destacó “la austeridad de Don Arturo”, que se refleja en la humilde placa que lo recuerda en dicho pasaje.

Tras agradecer la presencia de todos, especialmente de los más jóvenes cedió la palabra al vicepresidente de la Juventud Radical, Francisco Recoulat, quien también recordó a Illia. “En nombre de la Juventud Radical quiero agradecer la presencia de todos en este acto-homenaje a Arturo Illia, los radicales tenemos el honor de haber tenido un presidente que fue para muchos, ‘La ética sentada en el sillón de Rivadavia’. Arturo Illia utilizó su vocación de médico para curar a las personas, y utilizó su vocación política para curar a la sociedad”, señaló Recoulat.

Asimismo recordó que “durante el gobierno de Hipólito Irigoyen trabajó como médico en Cruz del Eje, Córdoba, en poco tiempo se ganó el apodo de “apóstol de los pobres”, debido a su atención a todos los pacientes sin interesar si podían pagar o no la consulta.

En la provincia de Córdoba comienza su carrera política hasta que en el año 1963 llega a ser presidente de la Nación por la Unión Cívica Radical del Pueblo. En poco tiempo pudo cumplir la mayoría de sus propuestas de campaña”.

n Políticas más destacadas

Rescató también que “entre las políticas más destacadas que realizó se pueden mencionar la Ley de medicamentos, la ley del salario mínimo vital y móvil, el plan nacional de alfabetización, el aumento de la inversión en educación y cultura llegando al 23 % del PBI, el aumento de la producción industrial, el aumento del 10% del PBI, la disminución de la pobreza del 8% al 5%”.

Asimismo señaló que “fue un gobierno progresista que se basó en los pilares fundamentales de la educación, salud, la cultura del trabajo y la soberanía nacional.

El no era partícipe de la propaganda política, él creía que la sociedad evaluaría su gestión por los resultados que vería en la calle. Los medios de comunicación de aquel momento hicieron creer a la sociedad la imagen de un gobierno lento e ineficaz asemejándolo a la figura de una tortuga, lejos de esto el gobierno de Illia fue ágil y eficiente. Los mismos medios que crearon ese pensamiento en la sociedad fueron los que luego de realizado el golpe de Estado vieron como sus editoriales fueron clausuradas por la dictadura militar”.

Para finalizar manifestó que “como muchas veces nos sucede en la vida, valoramos las cosas cuando no las tenemos, y esto nos pasó como sociedad con el gobierno de Arturo Illia, que a diferencia de otros presidentes y líderes políticos a los que sus figuras se llenan de controversias con el paso del tiempo, la figura de Arturo Illia se agranda cada vez más. Illia fue derrocado por sus aciertos y no por sus errores, y es nuestro deber, como radicales y ciudadanos reivindicar su figura y enseñarle a los más jóvenes que hubo un presidente que implementó políticas muy progresistas y que estuvo al lado de los que más lo necesitaban”. Y recordó una frase de Illia que dice “Si la política está alejada de la fuerza de las ideas, se convierte única y exclusivamente en el ejercicio del poder”.

El acto culminó con las palabras del intendente municipal, quien se refirió a la gestión visionaria del Dr. Illia. Remarcó el desempeño en forma paralela de su actividad profesional junto a la gestión política; contó la anécdota familiar que lo une especialmente ya que Don Arturo fue el médico pediatra de su esposa. Finalizó deseando que al terminar su función quiera Dios se lo pueda recordar por sus aciertos tal como hoy podemos reconocer al Dr. Arturo Illia.