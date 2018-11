Uocra y Aluminios Trenque Lauquen continúan liderando

El fin de semana en las instalaciones del Polideportivo Municipal “Poroto Abásolo” se llevó a cabo una nueva presentación del Torneo Conrado Villegas. Fueron dos días donde el clima acompañó para así poder completar la Fecha 12 con la doble jornada. Con 24 y 29 goles en cada categoría el sábado fue el turno de la “A” donde Uocra sigue en lo más alto pero su escolta se acercó, mientras que la “B” disputó sus encuentros el domingo con un empate del puntero, Aluminios TL.

n Categoría A

La mayor categoría del Torneo Villegas abrió la jornada sabatina y se dieron todas victorias de los ocho encuentros disputados. Nutrien AG Solutions le ganó con la mínima a Amunche Ripe que volvió a caer e igual resultado tuvo el partido entre Aguadas la Unión y Ibáñez Contrucciones siendo triunfo del primero. UOCRA sigue sumando de a tres y esta vez se impuso 3 a 0 ante El Noble para sacar más diferencias en la tabla con 28 unidades.

n Escolta

El nuevo escolta es el equipo de Los Berutenses al ganarle 3 a 1 a Baterías Ares, mientras que Los Luceros goleó por 6 a 0 a Zapateros para ubicarse en la tercera posición. Mecánica LB logró su segundo triunfo ante Consucer por 2 a 1, La Esquina de Ana le ganó 3 a 1 a Poceros Martino y fue victoria por 2 a 0 de Marmolería Girard ante Carnicería Pilu.

n Categoría B

El domingo la Fecha 12 se completó con los partidos de la Categoría “B” desde muy temprano. Se dieron cinco empates donde se destaca la del puntero: Aluminios TL. Sumaron una unidad al igualar 1 a 1 con Química Arco Iris pero aún así siguen arriba. Igual resultado arrojó el encuentro entre Juan Debernardi y Autoservicio Bicentenario, mientras que fue empate sin goles entre Lago Rojo y El Mate. Además, igualaron 2 a 2 los partidos de TL Embragues frente a Ferretería Barrio Norte y Repuestos lo de Pablo ante Alambrados Simón.

n A uno

Por su parte, Electroingeniería TL goleó por 5 a 0 a Remis 23 para así acercarse al líder con un punto de diferencia. Poceros JP hizo lo propio ante Maxikiosco SB al imponerse por 6 a 0 y AC Escapes le ganó 5 a 1 a Liv Agroinsumos cosechando así su sexta victoria en el Torneo Final.

n Goleadores

En 12 fechas ya jugadas, y a del cierre del Torneo Final, Alejandro Rico (Marmolería Girard) continúa en lo más alto de la tabla de goleadores de la Categoría “A”. Sigue con la marca de 10 tantos y ahora tiene dos escoltas con 8 goles: Martín Vesga (Zapateros) y Diego Torres (Los Luceros). Por el lado de la Categoría “B”, Matías Alba (Aluminios TL) alcanzó los 15 goles y es ahora Marcos Bustos (Autoservicio Bicentenario) quien se acercó con 13 tantos en la tabla.

n Próxima fecha

Este fin de semana el Torneo Conrado Villegas disputará la Fecha 13. Los equipos que pelean el ascenso abrirán la jornada sabatina con los habituales partidos desde las 14. Aluminios TL vs. Remis 23, Alambrados Simón vs. Juan Debernardi, Electroingeniería TL vs. Ferretería Barrio Norte y TL Embragues vs. Liv Agroinsumos son los primeros cuatros encuentros. Luego será el turno de Maxikiosco SB vs. Repuestos lo de Pablo, El Mate vs. Poceros JP, AC Escapes vs. Lago Rojo y Autoservicio Bicentenario vs. Química Arco Iris cierran el primer día de actividad. El domingo jugará la Categoría “A” y a las 8.45 saldrán a la cancha: Carnicería Pilu vs. Mecánica LB, Los Luceros vs. La Esquina de Ana, Aguadas la Unión vs. Zapateros y El Noble vs. Los Berutenses. Más tarde, será el turno de Consucer vs. Uocra, Baterías Ares vs. Amunche Ripe, Nutrien AG Solutions vs. Ibáñéz Construcciones y Poceros Martino vs. Marmolería Girard. Cuando se juegue esta fecha quedarán dos más cerrar el año.