UOCRA, nuevo líder de la Categoría “A”

El fútbol, el pasado fin de semana sufrió varias modificaciones no sólo por la Superfinal de la Copa Libertadores, sino porque la lluvia se hizo presente en la región. Y el Torneo Villegas no fue ajeno. El sábado no pudieron llevarse a cabo los encuentros de la Categoría “B” ya que las condiciones climáticas no lo hicieron posible en el Polideportivo Municipal. Por eso, el domingo sí se jugaron los partidos correspondientes a la Categoría “A” donde UOCRA volvió a ganar para afianzarse en lo más alto de la tabla. Los equipos que pelean el ascenso recuperarán la Fecha 11 el sábado 15 de diciembre.

n Resultados

Los ocho partidos disputados en la mañana dominguera no arrojaron ningún empate y el líder continúa ganando. Los Luceros golearon por 4 a 0 a Ibánez Construcciones que volvió a caer sumando seis derrotas. Aguadas la Unión se recuperó de la fecha pasada al ganarle con la mínima a Amunche Ripe y fue triunfo de UOCRA por 3 a 1 a Mecánica LB. Con ese resultado, los líderes siguen arriba en la tabla al cosechar su séptima victoria. Marmolería Girard volvió a sumar de a tres al quedarse con el partido por 4 a 1 ante Consucer y Los Berutenses, nuevos escoltas, le ganaron 2 a 1 a Nutrien AG Solutions. Luego de cumplir con la sanción, el plantel de Carnicería Pilu se impuso por 1 a 0 a La Esquina de Ana, Zapateros goleó 7 a 1 a Poceros Martino y El Noble fue más que Baterías Ares al quedarse con el encuentro por 2 a 0.

n Goleadores

Cumplidas ya 11 fechas, en la Categoría “A” es Alejandro Rico (Marmolería Girard) quien lidera la tabla de goleadores con una marca de 10. Lo escoltan con 8 tantos Martín Vesga (Zapateros) y Juan Francisco Del Canto (Nutrien AG Solutions) con 6 goles. Por su parte, en la Categoría “B” Matías Alba (Aluminios TL) con 14 goles está en lo más alto de la tabla y tiene dos escoltas con 12 tantos: Lucas González (Aluminios TL) y Marcos Bustos (Autoservicio Bicentenario).

n Comunicado

Desde la comisión del torneo más comercial de la ciudad se informó cuando completará la Fecha 11 la divisional del Villegas y así lo comunicaron. “La Comisión del Torneo, previo análisis de los pro y contras de cada una de las alternativas posibles, ha decidido por unanimidad: la Fecha 11 de la Categoría B suspendida el pasado día sábado (10 de noviembre) por cuestiones climáticas, se jugará el sábado 15/12/18 pasando de esta forma la Copa Challenger (por calendario para ese día) para el domingo 16/12/18 en la mañana con horario a confirmar”.

n Próxima fecha

Este fin de semana se disputará la Fecha 12 y la Categoría “A” será quien abra la jornada del sábado. Los cuatro primeros partidos serán a las 14 en las canchas del “Poli”: Amunche Ripe vs. Nutrien AG Solutions, Los Berutenses vs. Baterías Ares, Mecánica LB vs. Consucer y los líderes, UOCRA, se enfrentarán a El Noble. Desde las 15.45 cierran la jornada La Esquina de Ana vs. Poceros Martino, Ibáñéz Contrucciones vs. Aguadas la Unión, Zapateros vs. Los Luceros y Marmolería Girard vs. Carnicería Pilu. El domingo la Categoría “B” será quien salga a la cancha con los partidos desde las 8.45. Los primeros encuentros serán entre: Liv Agroinsumos vs. AC Escapes, Juan Debernardi vs. Autoservicio Bicentenario, Poceros JP vs. Maxikiosco SB y Ferretería Barrio Norte. El cierre de la fecha lo completarán: Química Arco Iris vs. Aluminios TL, Lago Rojo vs. El Mate, Repuestos lo de Pablo vs. Alambrados Simón y Remis 23 vs. Electroingeniería TL.