Unos 80 perros concentrados en un sector y un gran trabajo de Zoonosis y U. por las Mascotas

Cuando, hace ya varios meses, se prohibieron las carreras de galgos en nuestro ámbito desde las entidades protectoras de animales se advirtió sobre un posible problema que podría avecinarse a partir de un en ese entonces potencial abandono masivo de ejemplares de esa raza. Y hoy lamentablemente esas especulaciones se confirman y se ha tornado necesario un plan de trabajo de parte del Municipio trenquelauquense y protectoras para aliviar un grave problema que tiene su foco en un punto ubicado en las afueras de la ciudad donde hoy por hoy se encuentran unos 80 perros que fueron abandonados y están recibiendo la ayuda de algunos vecinos.

Pero casos como éste no se dan solamente en Trenque Lauquen, sino que según la proteccionista Marta Coria se dan en toda la región a partir de la prohibición de las carreras de galgos, cabiendo aclarar que no todos los “galgueros” han tenido la misma conducta de abandono, pero sí remarcando que muchos de estos animalitos se han quedado sin hogar, aumentando el volumen de callejeros que se venía percibiendo en la ciudad.

Incluso hay sospechas de que quienes “tiran” galgos en Trenque Lauquen en su mayoría no son de esta ciudad.

Y si bien es sabido que hay animales sin dueño en distintos puntos de la planta urbana, el caso que se presenta en particular en esta oportunidad llama la atención a partir de que está marcado por un número significativamente alto: nada menos que unos 80 animales que fueron abandonados durante los últimos meses en la zona del basural, y que (aquí el lado positivo de la historia) fueron ayudados por vecinos que hoy los tienen consigo, algunos haciéndose cargo de un grupo de treinta, otros con unos 20 y otros con unos veintitantos. Pero más allá de los esfuerzos de estos solidarios vecinos, los perros podrían estar mejor, y es por eso que tanto desde el área comunal de Zoonosis como la protectora Unidos por las Mascotas trabajan desde hace días en diferentes aspectos para mejorar la salud de estos perros y además están solicitando la colaboración de todos para reunir alimentos. A la vez que buscan ayudar a los vecinos que le han hecho frente al abandono de una forma tan particular.

n Urgencia

Marta Coria, quien esta semana inició con su grupo proteccionista y el equipo de Zoonosis un operativo de rescate que continuará durante un buen tiempo, explicó que en el sector en cuestión (del cual no se da la ubicación exacta para no afectar el tratamiento de la problemática) “hay unos 80 perros, la mayoría galgos, y una sola persona tiene unos 30”. “La intención es llevar a Zoonosis de a 3 o 4 animales, castrarlos, vacunarlos, sacarles las garrapatas y darlos en adopción responsable. Necesitan urgente un hogar nuevo donde vivir. Necesitan comida, abrigo, agua, etc, etc. La persona que los tiene hace lo imposible para cuidarlos, pero ya no puede más, es por eso que pidió ayuda al Centro de Zoonosis”, señaló Coria, quien mediante las redes sociales apuntó que para adoptar los interesados se pueden comunicar a la página de Facebook de Unidos por las Mascotas o al teléfono 15614166.

Además Coria le explicó a La Opinión que los vecinos que se han encargado de estos animales abandonados los rescataron mayoritariamente del basural, y uno de ellos, que tiene hoy más de 30 animales, pidió ayuda al Municipio. “Así tomó intervención Zoonosis con Unidos por las Mascotas. Fuimos inicialmente el lunes y nos encontramos con que el estado general de los perros era bueno, pero hay que empezar a ubicarlos y ayudarlos un poco. Se empezó a vacunarlos por parásitos y garrapatas, y a llevar de a dos o tres a Zoonosis para que sean castrados. A partir de ahí los tratamos de dar en adopción y los que no se puedan dar volverán aunque sea transitoriamente a donde vive este señor, que hace todo por tenerlos bien, pero está desbordado y hay que ayudarlo”, remarcó.

Trabajo

Por otro lado, desde el área de Zoonosis se explicó a este medio que “el Municipio se contactó con una persona que dijo que tenia unos 15 perros”. “Esa persona con buena predisposición nos facilitó las tareas para que castremos y entreguemos en adopción responsable a los que podamos. Él se había llevado a los perros a un sector alejado de la ciudad y cuando llegamos a ese lugar nos encontramos con que allí tenía entre 30 y 50 perros. Entonces nos organizamos y acordamos vacunarlos, desparasitarlos y castrarlos, pero es algo que tenemos que hacer de a poco, llevando los animales al Centro”, detallaron.

También se explicó que otra tarea programada es instalar un cerco en el sector donde vive este vecino para que los perros se queden en ese lugar, sobre todo cuando esta persona sale de su casa, ya que muchos de estos animales suelen seguirlo a donde vaya.

Además, el Municipio y Unidos por las Mascotas se comprometieron a brindar comida, y es por eso que desde la protectora se hace hincapié en la importancia de las donaciones que puedan llegar a realizar los vecinos para esta causa.

“Un camino largo”

De esta forma se afronta con este caso una difícil tarea que contribuirá a hacerle frente a un problema importante que tiene hoy por hoy Trenque Lauquen. “Es un camino largo y parte de todo estará en la ayuda de la sociedad, ya sea adoptando o colaborando con alimento. Lo hacemos por los animales y también por la salud pública, para evitar accidentes y enfermedades como la leptospirósis, por la que se teme particularmente en este año, que ha sido muy húmedo, y la rabia, entre otras enfermedades”, indicaron desde Zoonosis, remarcando que es importante tomar conciencia sobre la tenencia responsable de mascotas.

Y por último, una buena noticia se sumó a partir de la confirmación de que uno de los tres primeros animales en ser trasladados al Centro de Zoonosis ya encontró nuevo hogar. Aunque de más está decir que todavía hay muchos más esperando.