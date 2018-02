Unión y Newbery están pensando en la segunda fecha

Los equipos de la Liga Cultural Deportiva de Tres Lomas ya tienen la cabeza puesta en lo que será la segunda presentación en el Torneo Federal C 2018, tras el duelo entre sí del domingo pasado que dejó victorioso al conjunto de Salliqueló correspondiente a la primera fecha.

Tanto Newbery, que picó en punta en la zona junto con el equipo pampeano, como Unión tendrán dos partidos muy duros mañana por la tarde.

En el caso del conjunto que dirige Pablo Fernández, viajará a Pehuajó para medirse con Deportivo Argentino, elenco que fue derrotado en la primera fecha. EL triunfo ante Unión en la primera fecha le dejó como consecuencia la expulsión de Marcos Pavón y seguramente el lugar del defensor sea ocupado por Julián Coccimano.

Con esa modificación, el once titular de Newbery sería: Sebastián Illesca, Sebastián Domínguez, Julián Coccimano, Luciano Ramos, Santiago De Peroy, Luciano Marduel, Carlos Villagra, Javier Barraza, Ignacio Peña, Alexis Fraile y Diego Torres.

Por su parte, el elenco pehuajense también tendrá dos modificaciones obligadas, ya que en la primera fecha fueron expulsados Mauro Castro y Tomás Arive.

El encuentro entre Deportivo Argentino y Jorge Newbery se jugará mañana desde las 17.30 en el estadio Esteban Garré y la terna arbitral, de 9 de Julio, estará comandada por Guillermo Bonello acompañado por Juan Ateiro y Walter Medrano.

N Debut de local

El otro encuentro correspondiente a la zona 2 de la región Pampeana Sur se disputará en Tres Lomas, donde Unión hará su estreno como local en el torneo ante General Belgrano de Santa Rosa, que viene de sumar de a tres unidades en el inicio del Federal C.

Por su parte, Unión buscará levantarse de la derrota ante Newbery y ante su gente intentará revertir la situación, aunque sabe que enfrente tendrá un duro rival.

En cuanto a lo futbolístico, el equipo que conduce técnicamente Gerardo Valle tendrá mínimamente cuatro variantes. Por un lado, no estará Santiago Arias, expulsado en el encuentro jugado en Salliqueló. Tampoco serán de la partida Matías del Arco, Braian Ortíz y Diego Ramírez, quienes seguramente sean reemplazados por juveniles del club.

El choque entre los treslomenses y los pampeanos comenzará a las 17.45 y tendrá una terna local dirigiendo el encuentro. El juez principal será Alejandro Martínez y como asistentes estarán Claudio Maldonado y Sergio Orosco, en lo que será el estreno de los árbitros trenquelauquenses en el presente Federal C.