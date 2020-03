Unidos por las Mascotas garantiza la alimentación de los perros callejeros

La protectora local Unidos por las Mascotas informó a La Opinión que sus integrantes cuentan con la autorización pertinente para llevarle comida a los perros callejeros de la ciudad, los cuales, en su gran mayoría, se alimentan de las sobras proporcionadas por los comercios gastronómicos del centro. Y, como los mismos no están funcionando debido al aislamiento obligatorio decretado por el gobierno nacional hasta el 31 de marzo, los animales ya no cuentan con esa alimentación.

Por esa razón, debidamente equipados con guantes y barbijos, los integrantes de la protectora recorren principalmente la avenida Villegas. De esta manera fue confirmado por la vecina Marta Coria, integrante de Unidos por las Mascotas, quien explicó a este medio: “Cuando comenzó este tema del coronavirus y la necesidad de cuidarse quedándonos todos en casa, las proteccionistas pensamos en primer lugar en los perros de la calles y, sobre todo, en los del centro, los cuales viven de los alimentos que les proporcionan desde las confiterías y pizzerías del centro cuando están trabajando normalmente. Ellos comen de ahí, todo Trenque Lauquen lo sabe y gracias a Dios tenemos un Trenque Lauquen muy mascotero”.

Además la vecina entrevistada señaló que “a raíz de que el centro está tan solitario y ya no hay negocios de comida abiertos por lo menos hasta que la situación comience a normalizarse, se planteó la pregunta qué iba a pasar con ellos”. “Así que ante esa problemática hablamos con el titular de la Comisaría Primera, Sebastián Bartolomé, quien nos atendió muy gentilmente y le pedimos si nos daba la posibilidad de alimentarlos. Nos dijo que contábamos con esa autorización y entonces estamos yendo todos los días a darles comida”, afirmó.

Asimismo, Coria señaló que además de la protectora también se suma a esta iniciativa (que continuará hasta que toda la actividad céntrica se normalice) el conocido comerciante gastronómico Pedro Carninchich quien siempre se ha mostrado predispuesto a colaborar con este tipo de propuestas.

Por último, la entrevistada comentó que “así los 15 perros que andan en el centro, gracias a Dios están comiendo”. “Y vamos a seguir con esta actividad hasta que termine todo esto ya que el permiso lo tenemos. Obviamente tomamos todos los recaudos ya que vamos al centro con barbijos, guantes y demás para garantizar la salud de todos los integrantes de la protectora que participan de esta iniciativa. Como siempre Trenque Lauquen se destaca una vez más por ser tan solidario y son muchos los vecinos y comerciantes que nos donan bolsitas de alimentos para esto”, dijo antes de culminar señalando: “Si algún vecino quiere realizar alguna donación puede comunicarse conmigo así tenemos para seguir llevándoles a los perros sin ningún tipo de problemas”.