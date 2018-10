Unidad Ciudadana amplió la denuncia ante Fiscalía

Los concejales Mónica Estévez y Federico Crowder (UC) informaron ayer en conferencia de prensa que tras denunciar ante la Justicia que el municipio arrojó residuos patogénicos en el basural, en el día de ayer los mismos fueron enterrados con el objetivo de ocultar las pruebas.

Además señalaron como responsables directos del hecho al intendente Miguel Fernández, la Dra. Isabel Fernández Quintana (responsable de Región Sanitaria II) y a la coordinadora del Prolim, Andrea Scheffer, ya que aseguran que están al tanto de la situación.

n Giro

En primer término la presidente del bloque de Unidad Ciudadana, Mónica Estévez explicó que “en otra oportunidad con otras denuncias que hemos formulado como concejales frente al Ejecutivo, las mismas nunca han corrido con ningún tipo de suerte”.

Y agregó que “mal haríamos si frente a un hecho de estas características que provoca un daño ambiental de muchísima gravedad no lo hubiésemos denunciado”.

A continuación sostuvo que “hay un giro en la causa porque a partir de nuestra denuncia, y en una acción deliberada, (el miércoles) la municipalidad de Trenque Lauquen decidió tapar los residuos patogénicos que han quedado enterrados, lo que significa un daño irreparable que no solo afecta lo que es el ambiente sino también las napas”, al punto que aseguró que se trata de un hecho “muy grave”.

Por otra parte la edil sostuvo que algunos residuos patogénicos, “como las vacunas, tienen virus vivos que con muchísimo resguardo tienen que ser sacados e incinerados porque son altamente peligrosos para la comunidad”.

En otro tramo de la conferencia Estévez apuntó contra quienes manifestaron que la denuncia forma parte de una campaña política iniciada por Unidad Ciudadana: “He escuchado declaraciones del secretario de Gobierno, Gustavo Marchabalo y creo que son de un cinismo grave. Me pregunto cómo el secretario de Gobierno, le va a hablar a las 30 personas que trabajan en el Prolim y tienen un pleno conocimiento de lo que se está haciendo”.

Y agregó que “el ladrón cree que son todos de su condición. Han salido a mentirle a la comunidad pero de todas maneras vamos a seguir detrás de cada una de las investigaciones de Fiscalía. Porque además del delito que está tipificado, hay un agravante que es ocultar las pruebas”.

n Responsables

A su turno el concejal Federico Crowder recordó que “el pasado 16 de este mes y por una inquietud de un profesional de la salud nos acercamos al basural y nos encontramos con residuos patogénicos que vienen del Prolim. Pero luego de denunciar el hecho en Fiscalía el municipio armó un operativo con varias maquinarias y tapó todo el material que estaba a la vista. Es decir que el municipio tapó lo que presentamos como prueba que es otro delito”.

Además el edil responsabilizó por el hecho al intendente Miguel Fernández y a la Dra. Isabel Fernández Quintana “que es la responsable de la Región Sanitaria II que tiene incumbencia en este tema. Son temas muy graves”.

Y a la lista agregó a Andrea Scheffer “coordinadora del Prolim y diariamente realizaba la tarea de enviar a escondidas los residuos patogénicos al basural. Y allí también se quema basura patogénica sin que los hornos tengan los filtros correspondientes, o sea que están tapando situaciones graves con otras aún peores”.

n No es campaña

Por otra parte Crowder aseguró que “contamos con mucha documentación y le vamos a solicitar al fiscal que investigue en profundidad este tema porque es un asunto muy grave. No estamos en campaña política como dicen dirigentes del PRO o funcionarios como Marchabalo. Los que salen a timbrear todos los fines de semana son ellos”.

En este sentido explicó que “vamos a Fiscalía por la gravedad del tema” y recordó que en otra oportunidad “hicimos un denuncia por el tema de los bidones de Ferro Expreso Pampeano en el predio del ferrocarril en pleno centro de Trenque Lauquen y el funcionario a cargo lo que hizo fue avisarle a la empresa que retire esos bidones para que la denuncia no prospere. No tenemos confianza en los funcionarios. Por eso vamos a la Justicia que tiene en sus manos la denuncia y las pruebas”.

n Volumen

Además el edil reconoció que tras la denuncia “el primer logro fue que el municipio dejara de tirar residuos patogénicos en el basural. Pero sigue quemando residuos en un horno que no está en condiciones y trasladando dentro del Prolim esos patogénicos. Porque el volumen diario que se genera de este tipo de residuos es muy importante y como no dan abasto con ese horno muy precario que no tendría que estar funcionando, sabemos que algo están haciendo con el resto del material patogénico. Por eso vamos a instruir al fiscal que investigue también este punto”.