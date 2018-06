Una vecina trenquelauquense le donó un riñón a su marido

Tras un largo camino de evaluaciones y estudios médicos altamente complejos, Vanesa Vicente y su marido, Edgardo Romano, atravesaron exitosamente la operación en la que ella le donó uno de sus riñones.

Vanesa es oriunda de Trenque Lauquen pero desde hace varios años reside en Bariloche junto a su familia. Y la particularidad del trasplante, que se realizó hace 15 días en la Fundación Favaloro, consiste en que donante y receptor son incompatibles en sangre, pero compatibles genéticamente, siendo este el segundo que se concretó con éxito en el mencionado centro de salud.

Trasplante

En diálogo con La Opinión, Vanesa contó lo que representó para ella y su familia atravesar una experiencia de esta características. Y en primer término explicó que el trasplante “es el segundo exitoso que se hace en la Fundación Favaloro”. “Estuvimos acompañados no sólo por un equipo médico sino por cuatro; uno que me asistió a mí como donante, otro a mi marido como receptor, otro que se ocupa del riñón específicamente, y un cuarto equipo que fue con el que más trabajamos y que tuvo que ver con toda la previa, estudios bioquímicos y del sistema inmunológico de mi esposo, entre muchas cosas”, contó.

Además la vecina agregó: “Ambos fuimos intervenidos casi en simultáneo. Pero afortunadamente salió todo bien. A mi me dieron de alta a los tres días. Y a pesar de que la herida que tengo es muy grande, porque los médicos tienen que favorecer que el riñón salga entero y sin rasparse con nada, me siento muy bien. Y mi marido ya está en condiciones de recibir la internación domiciliaria porque se cumplieron los 15 días de la intervención, que era el plazo recomendado por los médicos. Y por suerte evoluciona bien”.

Evolución

Sin embargo y más allá del éxito de la operación, no todo fue color de rosa. “Mi marido tuvo dos intervenciones más después del trasplante. Una para permitir una mejor cicatrización de la herida y otra por una bacteria en la piel”, comentó.

Superados esos momentos, ahora ambos evolucionan favorablemente. Según Vanesa “él presenta ahora un cero por ciento de incompatibilidad y ya salió de terapia intensiva”. “Se encuentra internado y controlado por varios monitores que siguen paso a paso su evolución. Y estamos esperando para ver cuándo le dan la internación domiciliaria, donde según nos dijeron debería permanecer al menos un mes más”, explicó.

Pero la historia, con final feliz no hubiese sido posible sin la ayuda de familiares y amigos de Trenque Lauquen y Bariloche. “Queremos agradecer a todos los que nos ayudaron porque es una situación que te desacomoda toda la rutina. Sin esa ayuda nada de esto hubiese sido posible”, remarcó la entrevistada.