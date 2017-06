Una vecina desesperada: “Decidí vender un riñón para darle de comer a mis hijos”

Ayer por la mañana la vecina Gladys Carini llegó hasta esta Redacción con el fin de hacer pública una desesperante situación personal que se encuentra atravesando. Ella contó inicialmente: “Mi pesadilla comenzó el 3 de junio del 2014, cuando siendo empleada municipal administrativa me rescinden el contrato por un problema personal, no laboral. Desde ahí mi lucha comienza con el tema del trabajo, quedé sin empleo, la pasé muy mal. Quiero aclarar que esto fue durante el gobierno de (Raúl) Feito y yo fui más de una vez al municipio a pedir el trabajo, y no se me otorgó. Estuve sin empleo desde ahí. También el año pasado tuve un accidente tras el cual estuve cinco meses sin caminar. Soy viuda, tengo cinco hijos, vivo sólo de una pensión de mi marido, que era bombero, y esta situación me llevó a meterme en créditos, tengo deudas, la estoy pasando muy mal”.

n Sin respuesta

Con esto, la vecina contó al borde del llanto que se acercó nuevamente al Municipio una vez asumido el presente gobierno. “Planteé la situación, el intendente me recibió el 7 de noviembre, me dijo que está saturado de empleados municipales, que no me cerraba las puertas pero que en ese momento no me podía dar nada. Volví a hablar una vez más, hablé con Román Larrubia, Miguel Sainz Ajá, últimamente pedí una entrevista con el Dr. Marchabalo pero aún no me recibió. La desesperación es terrible. Necesito que me devuelvan el empleo que me arrebataron pero nadie me escucha. Yo no le voy a robar nada a nadie, ni le voy a pedir nada a nadie, ni le voy a aceptar nada a nadie”, dijo, antes de comentar una decisión límite que está decidida a tomar aunque, seguramente, desconociendo la ilegalidad de la misma.

“Tomé la decisión de vender un riñón para poder sacar adelante a mi familia, darle de comer a mis hijos y arreglar mi vivienda, que está muy deteriorada, la desesperación es tan grande que mi cabeza va a mil por hora y antes de cometer una locura decido hacer esto porque si yo no lucho por eso nadie lo va a hacer. Puede ser que con esta decisión Dios me castigue y me deje a mitad de camino pero si voy a morir, voy a morir intentando. Yo no pido nada más que me reintegren mi trabajo, yo no quiero que nadie me regale nada. Quiero trabajar”, manifestó.

En tanto, respecto de su decisión de vender un riñón, la vecina expresó con mucho dolor: “Las críticas serán muchas pero por mis hijos yo doy la vida y no encuentro otra salida. Siento que no tengo oportunidad. No soy joven, tengo 43 años, y si en un currículum van anexado cinco chicos no es fácil, entonces mi decisión fue ésta”.