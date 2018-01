Una tercera sanción y comunicado desde el Club de Polo local

Continúa dando que hablar la serie de hechos que en la noche de Fin de Año, tras la suspensión de dos fiestas, derivaron en diferentes circunstancias, entre ellas la concreción de un festejo en una quinta que desató más polémica, pues se supo ayer que fue labrada una contravención al dueño de dicha quinta. En tanto, también se emitió un comunicado desde el Club de Polo haciéndose referencia a la clausura de la fiesta que se iba a desarrollar en sus instalaciones y anticipando posibles acciones legales.

Por un lado, cabe destacar que luego de que se impidiera la realización de las fiestas “Nari Fest” y “Open Year”, los dos grandes festejos de fin de año para los jóvenes locales que se iban a llevar a cabo en el Club de Polo y Barrio Alegre respectivamente, y que fueron suspendidos porque al parecer no contaban con las habilitaciones requeridas para su concreción, se dieron algunos encuentros masivos en quintas, lo que también generó críticas y preocupación en parte de la sociedad y así fue que en una quinta se dio un festejo que reunió a muchas personas y del cual la Policía tomó conocimiento habiéndose ya iniciado el mismo, según destacó el comisario Marco Arregui, quien añadió que por esto se labró una contravención al dueño de la propiedad, Julio Sergio Eyherabide por infringir el texto de la ordenanza municipal que regula las fiestas privadas y los ruidos molestos.

La contravención se labró pasadas las 4 de la madrugada del lunes y, como la fiesta estaba iniciada ya, las autoridades decidieron que era una medida conveniente no interrumpirla de forma repentina. Aunque con la presencia de inspectores municipales y personal policial se dispuso una tarea de vigilancia en las inmediaciones del lugar durante unas tres horas, hasta que el evento culminó, controlándose que no haya problemas.

n “Infundada y excesiva”

Por otro lado, luego de que el sábado por la mañana personal de la Policía local procedió a la clausura preventiva de la “Nari Fest”, que se iba a concretar en el Club de Polo, ya que según se supo quien tiene la concesión incumplía distintas leyes vigentes y ordenanzas, entre ellas la de no contar con habilitación para la promoción de venta de entradas para eventos con canilla libre, algo totalmente prohibido por la legislación vigente; y que además el titular de la concesión del salón del Club de Polo, Facundo Leompar, denunciara que la fiesta denominada “Open Year”, organizada por “bolicheros” locales, y que tendría lugar en el predio del Club Barrio Alegre, tampoco contaba con las habilitaciones correspondientes, el domingo la Policía también clausuró preventivamente el evento por irregularidades, destacándose que allí no se contaba con la certificación siniestral a partir de que las carpas instaladas en el lugar no eran ignífugas (y no cumplían con la reglamentación anti incendios) y además se carecía del permiso y la certificación de un perito bombero sobre todo el tendido eléctrico, que por la envergadura del evento, era mucho; se conoció un comunicado emitido desde el Club de Polo.

En el texto, la dirigencia de la institución deportiva señaló: “El Trenque Lauquen Polo Club informa a la comunidad, -a raíz de la clausura que sufriera su predio el día sábado 30/12/17 y hasta el día lunes 01/01/18 con fajas de clausura en sus dos ingresos y con personal policial allí destacado-, que sus instalaciones se encuentran debidamente habilitadas para la realización de eventos por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires a través de la delegación de Bomberos de Pehuajó, quienes realizaron un minucioso trabajo hasta otorgar el final de obra y habilitación correspondiente. Todo ello según los expedientes 133/16 y 134/16 expedidos el 09/12/16; y que cumple con todas las normas que rigen su actividad”.

También los integrantes de la comisión directiva señalaron: “Consideramos que la clausura efectuada sobre el predio social fue infundada y excesiva para impedir la realización de un evento de terceros, lo cual se podría haber evitado con una simple notificación a las autoridades del club y/o a su concesionario. Es por ello que se solicitara asesoramiento legal para evaluar las acciones legales que correspondan contra los funcionarios municipales y policiales responsables del daño ocasionado”.