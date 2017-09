Una tarde con los cuatro jinetes del Club Barrio Alegre

Lautaro Bernardo, Jacinta Arabetti, Solana Cabezas y Agustina Bernardi representarán al país el próximo fin de semana en el Campeonato Sudamericano de Equitación que se realizará en el Club Hípico de Buenos Aires. Para nuestros deportistas será la primera gran oportunidad de competir en un certamen de esta magnitud. Con los chicos recorrimos una de las pistas que tiene las nuevas instalaciones del Club Barrio Alegre, lugar donde está ubicada la equitación del “Celeste”. Amigos entre sí, compañeros de viaje y de salto, los cuatro jinetes esperan con ansias este certamen Sudamericano que se llevará a cabo del 2 al 8 de octubre en el Hípico de Buenos Aires. No es cuestión de todos los días poder representar al país en una actividad deportiva y eso lo saben muy bien. Los chicos contaron cómo es este deporte de caballos y saltos. Un deporte Olímpico que brinda esperanza para seguir avanzando. Los cuatro lograron la clasificación hace un mes atrás en la selectiva que se había realizado en Buenos Aires. Aunque saben que el mayor objetivo de este Sudamericano es “el de sumar experiencia” arriesgan y van por todo. Un podio en la categoría es posible y han entrenado mucho para lograrlo. Las tres amazonas están en la categoría Children 1.10 metro en tanto que el jinete lo hace en la Children de 1.20 metro.

Poder tener un contacto más cercano con los chicos fue muy interesante. Ellos explicaron las cualidades y secretos que tiene el deporte. Cuatro amigos que comparten una pasión y que juntos lograron vencer el miedo al grabador. Lautaro fue quien tomó el liderazgo de la palabra y eso le dio lugar a que sus compañeras también cuenten sus saberes.

Contaron que el día de la competencia se realiza un recorrido por la pista done se diagrama la estrategia a seguir. “Vemos las vallas, las combinaciones posibles, las distancias que hay entre un salto y otro, los galopes que tiene que dar el caballo y cuál es la mejor manera de encarar el recorrido” contó Lautaro. En su caso todas las vallas que debe pasar estarán 1.20 metro de altura y sus compañeras, 1.10 metro. “Son diez centímetros que se notan mucho” sostuvo Jacinta. En este tipo de certámenes el armador encargado de la pista es de nivel Internacional. Algo que suele darle mayor nivel y dificultad a la pista “las hace más complicado, con recorridos rebuscados y técnico. Combinaciones raras, como marcar una línea donde tengas que ir rápido y luego una donde hay que ir lento, y es ahí donde tenés que trabajar mucho arriba del caballo” explicaron.

La relación que tienen los chicos con sus caballos es bien cercana. Día a día se conocen más y aprenden mutuamente. Agustina dijo “mientras más lo montas sabes lo que mejor puede hacer y las cosas que le cuesta. Vos sos parte de su entrenador”.

N A saltar

En equitación los jinetes deben realizar el trazado sin tirar ningún obstáculo, o mejor dicho, sin modificar la altura de estos. En caso de tirar un palo recae un penalización por puntos. “Podes rozar la valla pero lo que no se puede es modificarse la altura. Si se caen los palos de abajo está todo bien, no se tiene que caer el de más arriba”. El tiempo empleado también juega ya que para aquellos que no penalizan se pone en la mira quién lo hace más rápido.

Para ellos la equitación es el deporte a seguir. Las chicas también son muy buenas en atletismo. Este año volvieron a clasificar a la final de los Juegos Bonaerenses pero, por superposición de fechas con el Sudamericano, no irán a Mar del Plata. Lautaro ha hecho otros deportes “pero en ninguno llegué a representar a mí país” remarcó con firmeza. A pesar de su corta edad quieren seguir arriba de los caballos y se ven en un futuro saltando más alto. No es un deporte simple, ni barato. Pasar y avanzar depende mucho de la economía y la posibilidad de tener un muy buen caballo. Pero no solo esto, también está el techo de cada jinete. “Se puede tener el mejor caballo y no llegar tan lejos. Uno salta hasta donde le dan las cualidades personales” dijo Lautaro.

Todos los días entrenan en las pistas del Club Barrio Alegre. Para ellos no es un trabajo cansador porque disfrutan de lo que hacen, pero sí se siente el cansancio en lo físico de tanto saltar y saltar “terminas con las piernas muy cansadas porque tenés que ayudar al caballo a saltar”. Por último, y entre risas, contaron alguna de sus caídas “una vez me di vuelta con el caballo” dijo Lautaro. “Caídas muchas, pero pocas recientes. Suele pasar por errores de los dos. El caballos no sabe cómo resolver algunas cuestiones y uno arriba que también comete los errores, es una suma de ambos”