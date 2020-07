Una reunión para evaluar la vuelta a los ensayos de las bandas de música

La directora de Cultura del Municipio, María Elena Bocca; el subsecretario de Salud, Sergio Valente y la Dra. Isabel Fernández Quintana, se reunieron el último martes con el músico y productor local Esteban Monópoli, representante de la subcomisión de Cultura de la Cámara de Comercio e Industria de Trenque Lauquen, quien había solicitado el encuentro, con el objetivo de evaluar y empezar a consensuar protocolos para que puedan volver los ensayos de las bandas musicales en el partido de Trenque Lauquen.

“Fue una reunión muy positiva en el sentido de que hemos podido avanzar; Monópoli se comprometió a trabajar en un protocolo macro que va a presentar a la dirección de Cultura para que sea evaluado por Salud que, en definitiva, es el área que analiza si es factible o no esa forma de trabajo”, comentó María Elena Boca.

En este sentido, la funcionaria explicó que “para poder empezar a trabajar hay que presentar un protocolo, como han hecho varias instituciones y actividades, no sólo las culturales -deportes y gastronomía, entre otras-, para consensuar una forma de trabajo que respete todas las normas de bioseguridad que nos indica el área de Salud”.

“Hay algunas actividades que por algún decreto de necesidad y urgencia (DNU) no pueden realizarse pero hay otras que están más permeables y que podrían reiniciarse, de cualquier manera para empezar a funcionar, sea cual sea la actividad, es imprescindible la presentación de un protocolo que indique la manera en la que se va a hacer la actividad”, agregó.

Nueva reunión

Al respecto señaló que “esto es lo que está preparando Esteban (Monópoli) en representación de las bandas del distrito y luego hay que volver a reunirse para poder ver si es factible avanzar o no de acuerdo al contexto de pandemia y la situación que estamos viviendo”.

“Monópoli dijo que este jueves lo tendría esbozado y que lo va a hacer llegar al Municipio”, añadió la directora de Cultura, quien aseguró que “una vez que esto ocurra veremos cómo podemos avanzar”.

Y finalizó diciendo: “A nosotros nos interesa el retorno de los ensayos y de las grabaciones pero en definitiva tiene que haber todo un proceso y para que la actividad vuelva tienen que estar dadas todas las condiciones requeridas para que no haya ningún problema con el Covid-19”.