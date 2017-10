Una renuncia reaviva la polémica en el ámbito del Consejo Escolar

Se suma una nueva renuncia ligada al Consejo Escolar de Trenque Lauquen y se agrega un nuevo capítulo a una historia que en los últimos meses ha despertado una dilatada polémica, la cual parece que no culminará en el corto plazo. En el día de ayer presentó formalmente la dimisión a su cargo el arquitecto José María Bisio, quien era inspector distrital de la Región XVI de la DPIE (Dirección Provincial de Infraestructura Escolar), y volvieron a surgir acusaciones de irregularidades en el manejo del Consejo local.

Cabe aclarar que Infraestructura Escolar es un ente asesor del Consejo Escolar y no forma parte directamente de su estructura, pero entre los motivos de la renuncia de Bisio hay, según él mismo, accionares de parte de funcionarios de esa institución.

Motivos

En diálogo con La Opinión, el propio Bisio señaló que ya había anunciado verbalmente su renuncia ante el inspector regional, y que ayer la correspondiente nota llegó a La Plata, a la DPIE. Mientras que respecto a las razones de su alejamiento, señaló que “hay unos cuantos que se han ido sumando”. “Ingresé en enero de 2008. Mi cargo no es político, entré por curriculum a un puesto que estaba vacante porque mi antecesor había renunciado. Siempre gané nada. Estoy cobrando 2.350 pesos y soy inspector de todo el distrito. Eso no me alcanza para nada. Mi trabajo lo hago porque me gusta y porque tengo satisfacciones por otro lado, por ejemplo cuando arreglábamos una escuela, y además mi ingreso figura como viáticos y no tengo aguinaldo ni nada”, comenzó señalando.

Además, el ahora ex inspector reclamó falta de apoyo de sus superiores, apuntando a la subdirectora provincial, que “es la que tira las líneas”, según el entrevistado, quien también hizo referencia a tratamientos inadecuados, recordando que en abril del año pasado se generó un expediente en la Dirección Provincial de Obra y Planificación que fue vinculado a uno originado a raíz de denuncias de la ex presidenta (destituida) del Consejo Escolar Marta Escobar, y donde se hacía referencia a “situaciones que entorpecían el funcionamiento de la DPIE por parte del Consejo”. Además Bisio, quien destacó trabajar para la Provincia y asesorar al Consejo Escolar en un rol técnico, como inspector de obras mayores, agregó otros casos más recientes y contó que en el marco del problema con la red de gas de la Escuela 1 que se vivió este invierno se le solicitó intervención recién una semana después de originado el inconveniente.

Mientras que el caso que detonó su renuncia fue según Bisio a partir de una obra de cielorraso en el Centro Educativo Complementario 801. “Iba avanzando la obra y yo la iba certificando para que el Consejo le pague al contratista. Pero hace unos días el contratista me dijo que el Consejo Escolar no le pagaba porque yo no había entregado un par de presupuestos, cosas que son irreales. El Consejo recibe la aprobación para pagar el cielorraso y eso es ajeno a otras escuelas. Desde el Consejo me echan la culpa a mí, pero yo a mi trabajo lo cumplí: hice todos los certificados”, aseguró.

La nota

En tanto, en la propia nota que presentó Bisio confirmando oficialmente su renuncia ante la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar y la Dirección General de Cultura y Educación, señala que los motivos son una “mínima remuneración, vergonzosa por cierto”, que ha percibido en sus años de servicio y con un título profesional; el “tratamiento inadecuado” por parte de la Dirección al Expediente Nº 5847 – 0908280 – 2016, “donde se exponen irregularidades en el manejo por parte del Consejo Escolar en este distrito”, en el cual Bisio sostiene que “se incluyen pruebas concretas que muestran cómo este ámbito entorpece las tareas de la DPIE” y marca que la Dirección “no le ha dado la importancia que se merece”; y una “falta de control en general a pesar de los reiterados reclamos hechos” de parte de su persona.

“Por esto y otros asuntos, y porque no deseo que se manche mi imagen profesional por intereses ajenos a mi persona, he tomado la determinación de alejarme del cargo”, resaltó Bisio, añadiendo: “Lamento mucho no poder continuar resolviendo situaciones que aquejan a las escuelas de mi comunidad, ya que los funcionarios que fueron elegidos por el pueblo no cumplen con el rol que se les asignó, la verdad, muy lamentable”.

Escenario

Y si bien, como ya se apuntó, Infraestructura Escolar es un ente asesor del Consejo, cabe recordar que en el presente ciclo de esta última institución, iniciado a fines de 2015, ya han sido varias las renuncias que se han presentado en diferentes ámbitos y por distintos motivos. José Ferreyra, quien iba a ser presidente del Consejo Escolar, dio un paso al costado luego de jurar por su cargo; y luego siguieron Mónica Gil y Adriana Brunelli.

Pero resulta difícil no ligar esta dimisión de Bisio con la destitución de su esposa, Marta Escobar, quien debió dejar su cargo de presidenta del Consejo Escolar el año pasado y ha denunciado en los últimos meses distintas irregularidades dentro de ese ámbito.

Y fue justamente Escobar una de las primeras en hacerse eco de la renuncia de Bisio, marcando que “él fue quien inició el expediente contra el Consejo Escolar por irregularidades”, cuestión que ella señaló apoyar y terminó en su posterior destitución. “Es una vergüenza lo que está pasando en este ámbito y que nadie haga algo. Ya van tres consejeros que han renunciado y uno destituido, y ahora se va una persona con mucha experiencia como asesor de este ámbito”, aseguró, resaltando que el arquitecto Bisio “trabajaba por un sueldo de casi tres mil pesos, ponía su auto, su dinero y su tiempo porque le gustaba lo que hacía”.

De todas formas Bisio remarcó que no cree que su trato con el Consejo Escolar esté vinculado al conflicto con Escobar.