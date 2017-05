Una puñalada fue la respuesta artera a un control de tránsito

El domingo a la noche dos inspectores de tránsito observaron a un grupo de hombres jóvenes que circulaban en moto por el acceso García Salinas haciendo maniobras imprudentes y produciendo contra explosiones.

Cuando observaron que se aproximaban los “zorros”, llegaon hasta la esquina de Pereyra Rozas y siguieron por Davis. Al llegar a la esquina de Presidente Uriburu, los transgresores optaron por detenerse. Uno de ellos se bajó de la moto, sacó una navaja, se acercó a uno de los inspectores que se aprestaba a labrar la infracciòn, lo amenazó con varias fintas y terminó clavándosela en el lado izquierdo del abdómen causándole una herida profunda.

El otro inspector llamó a la Policía, llegó de inmediato un patrullero y detuvieron al agresor que estaba muy exaltado. Fue identificado como Kevin Javier Morales (18) quien quedó alojado en la Comisaría a disposición del fiscal Walter Vicente, titular de la UFI 4. La carátula inicial es la de intento de homicidio.

El inspector herido es Franco Montovio (34) y hace pocos meses que se desempeña en esa función. Momentos después de la agresión, se detuvo u automovilista y lo llevó a la Guardia del hospital. Allí los mèdicos contatadon que la herida, si bien era grande y honda, no nteresó ningún órgano vital y qiedó internado en observación.

"Muy preocupante"

El comisario Marco Arregui calificó al hecho de “muy preocupante, el nivel de agresividad crece día a día. Este chico no tiene antecedentes, no lo conocíamos; horas después vino la madre, estaba muy afligida y no entendía que le pudo haber pasado a su hijo para tener semejante actitud”.

“Lo peor – continuó- es que ni siquiera había mediado una discusión, todo fue porque lo irritó que los inspectores los siguieran (el resto de los jóvenes desapareció de la escena), seguramente pensò que le iban a secuestrar la moto y tuvo esa brutal reacción.”

Bronca y tristeza

Por su parte,consultado por La Opinión el secretario de Protección Ciudadana, Martín Serantes, dijo que el episodio le provocó “…bronca, indignación, tristeza; buscamos que los inspectores se comprometan con su trabajo, que sean correctos y muchas veces son agrdidos no sólo vebal si no físicamente, ustedes se acordarán de varios casos denunciados (ymuchos que no lo fueron) de insultos, amenazas, daños en las motos, a una inspectora la tiraron al suelo; a otra hace meses la revolcaron de los cabellos. Con todo esto, no es fácil encontrar gente que quiera trabajar en esta área.”

Por último Serantes que omitió deslizar otros comentarios por coinsiderar que se trata de un hecho que ya está en el cauce de la Justicia que deberá expedirse sobre la situación del agresor.